GF Shaila: sparata sui genitori di Helena che si prepara a rientrare

Tanto per cambiare Shaila Gatta si è resa protagonista di una dichiarazione infelice al Grande Fratello. Mentre stava discutendo con Luca Calvani, ha avuto la brillante idea di citare i genitori di Helena Prestes. La modella brasiliana in diverse occasioni ha raccontato di avere avuto un’infanzia tutt’altro che felice, segnata dalle violenze del padre sulla madre. L’uomo è poi stato cacciato di casa. A oggi Helena anche con la figura materna avrebbe un rapporto non idilliaco, per usare un eufemismo. Pare che le due donne non si vedano da molto tempo. Innanzi a tale situazione familiare, l’ex velina di Striscia la Notizia ha tuonato parole da dimenticare.

Come è noto Prestes è stata eliminata, inaspettatamente, lunedì sera. La sua presenza, però, continua ad aleggiare all’interno della Casa più spiata d’Italia visto che molti inquilini, un giorno sì e l’altro pure, parlano di lei. Tra questi ci sono Shaila e Calvani che, nelle scorse ore, dopo essersi ritrovati in giardino ed essersi appartati, hanno avuto un confronto. Gatta si è messa sul piede di guerra, accusando il gieffino di aver giustificato troppo la modella brasiliana.

“A me non fa strano e non mi dà fastidio che tu abbia simpatia per lei. Per me non è sbagliato il fatto che tu scelga di stare con Helena o con Amanda, non è questo”, ha esordito l’ex velina di Striscia la Notizia che ha aggiunto: “No, per me in quel periodo lì era strano il tuo non vedere tante cose, il tuo costantemente coprire delle cose o giustificarle perché non c’ha la mamma e non ha il papà. E sti ca**i amore, siamo tutti liberi di essere persone e di metterci in discussione. Basta dai“.

La frase sui genitori, appena è stata udita da alcuni telespettatori che hanno provveduto a rilanciare la faccenda sui social, ha innescato un vespaio di critiche. Molti hanno ricordato che Lorenzo Spolverato, compagno di Shaila, ha passato settimane a usare il suo passato non facile per giustificare suoi atteggiamenti controversi. La Gatta potrebbe rivolgere le stesse parole che ha indirizzato a Helena se volesse risultare coerente, no?

Nel frattempo si sussurra che il GF starebbe preparando il ritorno nella Casa della modella brasiliana. Quasi certamente Helena, come già successo per molti concorrenti in passato, sarà spedita dentro lo show durante la diretta in prime time per nuovi confronti. Il profilo Twitter Agent Beast ha parlato anche di un’altra possibilità, sulla carta più esplosiva. Di che cosa si tratterebbe? La produzione starebbe valutando un ritorno temporaneo di Helena Prestes nella casa per un massimo di 72 ore.