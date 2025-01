GF, Helena torna sui social: mosse ambigue per Zeudi e Javier

Ieri, 13 gennaio, Helena Prestes è stata eliminata dal Grande Fratello. Nonostante avesse tanti fan dalla sua parte, Shaila Gatta l’ha battuta, sorprendendo tutti. La sua uscita è stata probabilmente influenzata dal nuovo meccanismo del televoto, che questa volta ha chiesto al pubblico chi voleva eliminare e non chi voleva salvare, come accade di solito. Questo, infatti, ha scatenato una battaglia infuocata tra i vari fandom. Alla fine, i concorrenti considerati più “deboli”, come Luca Calvani, Ilaria Galassi e Tommaso Franchi, sono riusciti a salvarsi, lasciando Helena e Shaila a giocarsi tutto nello scontro finale.

Helena ha quindi dovuto lasciare la Casa, complice anche il provvedimento troppo leggero ricevuto nella puntata precedente, dopo aver persino lanciato un bollitore verso Jessica Morlacchi. La decisione di mandarla solamente in nomination ha fatto infuriare molti spettatori, che al televoto potrebbero aver scelto di “vendicarsi” eliminandola.

Dopo l’eliminazione di Helena, il web è esploso. C’è chi parla di presunti trucchi nelle votazioni e chi addirittura chiede di ricontare i voti. In molti, poi, sono convinti che senza di lei il reality perderà ascolti, considerando le tante dinamiche interessanti che portava nella Casa. La verità è che sia l’uscita di Helena che quella di Shaila avrebbe rappresentato un duro colpo per il programma. Infatti, molti spettatori ritengono che ad essere eliminati avrebbero dovuto essere alcuni dei “comodini” ancora in gioco, che invece continuano inaspettatamente a salvarsi.

Ad ogni modo, una volta tornata alla vita reale, Helena è subito tornata attiva sui social, continuando a fare mosse piuttosto contraddittorie. L’influencer ha trascorso la notte e la mattina a rivedere video del suo percorso e le sue fanpage, lasciando una serie di like che hanno fatto discutere. In particolare, Helena ha messo mi piace sia a molti contenuti delle “Zelena” – la ship nata tra lei e Zeudi Di Palma – sia a post dedicati agli “Helevier“, la pseudo coppia formata da lei e Javier Martinez. Come se non bastasse, ha anche risposto con emoji a diversi video in cui veniva taggata, sia relativi a Zeudi che a Javier, mentre reagivano alla sua eliminazione dal programma.

No raga non ce la faccio mi ha messo like #zelena pic.twitter.com/0bclFJ4E5E — 🐼 (@xziamsvoices) January 14, 2025

Insomma, anche fuori dalla Casa, la Prestes sembra ancora indecisa sui suoi sentimenti. Per il momento, però, pare abbia scelto di seguire su Instagram solo l’argentino, mentre sua sorella ha messo il follow anche a Zeudi. A questo punto, viene da chiedersi cosa avrà da dire ai suoi ex coinquilini nella prossima puntata del Grande Fratello, dove potrebbe tornare per un confronto.