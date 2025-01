GF, Helena attratta da due persone, Zeudi si dichiara: “Mi piaci”

Mancano davvero pochissime ore alla nuova puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini si sta preparando a un’altra diretta scoppiettante e in programma pare ci saranno diversi colpi di scena. Uno fra tutti? Il ritorno di Jessica Morlacchi in Casa, forse per fare il punto della situazione post abbandono o forse per dire “due paroline” a Helena Prestes? Intanto, chiusa in camera insieme ai suoi coinquilini, è proprio lei a sganciare un’altra bombetta e a confermare qualcosa che ormai il pubblico ben aveva capito. La modella brasiliana, sul letto insieme ad Amanda e a Zeudi De Palma, ha aperto la parentesi “attrazione” e ha sinceramente detto di provarla per due persone della Casa del GF. Chi saranno mai? Ovviamente Javier e Zeudi, due nomi prevedibili, tant’è che la stessa Amanda risponde prima di Helena. A stupire, però, è la reazione di Zeudi, che ammette di provare qualcosa per Helena: “Mi piaci”. Che notizia succosissima, ma sarà usata anche in puntata?

Tra Helena e Zeudi c’è tensione, nel mentre Javier non calcola nessuna

Che tra le due ragazze ci fosse una certa dose di tensione attrattiva era chiaro a chiunque, ma durante la diretta mandata in onda sul Canale 55 questa cosa è stata confermata dalle due protagoniste. Helena non ci ha messo molto ad ammettere di provare una certa attrazione per Zeudi (ma anche per Javier); attrazione confermata dall’ex Miss Italia, che ha espresso il riassunto perfetto della situazione: “A me piace Helena, a Helena piace Javier e Javier non c*ga nessuna“. Una frase che racchiuderebbe perfettamente il mood sentimentale dentro il reality, ma che a quanto pare per Helena non è prettamente così.

La Prestes, infatti, ammette di essere attratta da Zeudi, la quale conferma l’attrazione e dice senza troppi peli sulla lingua: “Prima di entrare mi hanno chiesto se mi piaceva una donna nella casa, ho detto no”. Eppure, alla risposta di Helena: “E adesso ti piace una donna?“, De Palma risponde: “Sì, mi piaci tu“. Helena, dal canto suo, ha subito aggiustato il tiro affermando che lei “è così” e non è che “ci sta provando con lei”. Questo è il suo modo di fare, ma l’attrazione la ammette e non ha paura a farlo.

Tanti i complimenti di Helena per Zeudi, che descrive come “troppo bella” e che “è difficile gestire questa cosa. Sei un po’ complicatina”. Un po’ di confusione, che però il pubblico di X sta cercando di tenere sotto controllo, senza esagerare.

Come finirà tra Helena, Zeudi e Javier?

Tutta questa serie di ship non-ship probabilmente finirà con un nulla di fatto, ma la coppia Helena-Zeudi piace, e piace molto, anche se molti utenti non si fidano dell’ex Miss Italia, ritenendola “furba”. Ormai entrambe hanno palesato il loro reciproco interesse; gioco o non gioco non importa, perché basta vederle insieme per sentire le farfalle nello stomaco.

zeudi: “helena tu mi piaci” helena: “anche tu mi piaci, sei troppo bella, è difficile gestire questa cosa.. non so cosa fare” — rachele🌸🍭 (@rachelee_01) January 13, 2025

Anche con Javier l’attrazione arriva e sono molti i fan della coppia Helena-Javi: dicono che quando è con lui lei riesce a mostrare il suo lato migliore e stessa cosa lui, che però resta sempre piuttosto distaccato in questo senso. Diciamo che non si espone, o forse lo ha già fatto all’inizio e questa è solo una bellissima amicizia!?

Insomma, un gran caos come al solito. E Zeudi, invece, non è che sta solo giocando per raccogliere i consensi (e i fan) di Helena? Chissà se verrà fuori questa sera…ne vedremo delle belle!