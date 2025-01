GF: Zeudi forzata con Helena? Stefania smaschera. Lorenzo demolito

Si stanno svegliando dentro la Casa del Grande Fratello i vari concorrenti, sulle dinamiche legate ai rapporti sentimentali. In particolare, in queste ore, sono finiti di nuovo sotto la lente di ingrandimento Helena Prestes con Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato con Shaila Gatta, per motivi differenti. Facendo il punto della situazione e iniziando dalle due modelle, ci sono tante cose che non tornano. L’ex Miss Italia è entrata nella Casa rivelando di aver avuto un breve flirt con Alfonso D’Apice. La ragazza, però, si è più interessata ad avvicinarsi a Helena all’interno del reality show.

Il loro rapporto, inizialmente, ha conquistato i fan della modella brasiliana, che hanno apprezzato molto il loro modo libero di viversi un’eventuale love story. Ma ecco che Zeudi ha poi baciato Alfonso e il rapporto con la Prestes si è fatto teso. Zeudi, inoltre, appare abbastanza enigmatica. Non si comprende se sia davvero interessata alla modella, per cui non sta esprimendo neppure buone opinioni. Infatti, nelle scorse ore, la Di Palma l’ha accusata di dare la possibilità a chi ha di fronte di avere un dialogo.

Nel frattempo, Helena inizia ad avere dei sospetti su quella che sembrava essere la sua nuova e fidata amica. Ciò accade perché Zeudi si è avvicinata, inaspettatamente, a Shaila Gatta e anche a Chiara Cainelli, con cui la Prestes al GF non va per nulla d’accordo. Si è accesa così una lite tra le due gieffine, che si sono riappacificate nelle scorse ore. Ora, però, dopo quanto accaduto, il pubblico ha seri dubbi sulla Di Palma.

Molti credono che il suo avvicinamento a Helena sia forzato per le telecamere, consapevole che una love story libera tra due donne possa conquistare una bella fetta di telespettatori. Non solo, a fare il punto della situazione ci pensano Luca Calvani e Stefania Orlando. In particolare, quest’ultima ammette di avere l’impressione che Zeudi stia giocando con Helena: “Ma non è che potrebbe stare giocando lei? Io ho questa impressione… Si butta nelle situazioni…”.

La visione della Orlando viene condivisa da moltissimi telespettatori, che ormai non si fidano più di Zeudi.

Grande Fratello: Luca Giglio annienta Lorenzo Spolverato

Passando a Lorenzo, proprio il suo amico Giglio esprime dei seri sospetti. Luca ha dimostrato più volte di sostenere Spolverato, con cui nella Casa ha subito instaurato un’amicizia. Di fronte ai vari atteggiamenti discutibili dell’amico, ora Giglio sembra voler prendere le distanze. A detta del pubblico, il gieffino non riuscirebbe più ad appoggiare Lorenzo, in quanto appare poco chiaro.

Confrontandosi, inizialmente, solo con Alfonso D’Apice e Javier Martinez, il parrucchiere ha finalmente ammesso di trovare Spolverato poco coerente. In particolare, Giglio ritiene che Lorenzo non possa accusare il pallavolista argentino di aver portato avanti finora una linea sentimentale poco chiara e logica, in quanto è lui il primo a mostrare gli alti e bassi con Shaila. Inoltre, Giglio non trova giusto che Spolverato cerchi di trovare un punto di pace con Shaila, mentre con gli altri coinquilini condivide “solo il brutto delle dinamiche”.

D’Apice è della stessa opinione, tanto ha ammesso di aver notato che Shaila e Lorenzo insieme si limiterebbero a vicenda. Giglio ne ha parlato anche con la stessa ex Velina, invitandola a viversi meglio i rapporti con gli altri concorrenti. La ballerina, però, non ha apprezzato il consiglio, anzi ha accusato tutti di essere invidiosi della loro love story in quanto “siamo fantastici”.

Giglio al GF ha avuto un confronto anche con Lorenzo e non le ha mandate a dire. Il parrucchiere trova strano che Spolverato, nella 20esima puntata, abbia difeso le Monsè, durante l’accesa lite con Ilaria Galassi, accusando gli altri di fare branco, quando proprio lui ha sempre cercato di schierare tutti contro Helena. “Il branco ti andava più che bene quando era contro Helena. Perché con le Monsè non andava bene uno contro tutti per te ma con Helena sì?!”, ha tuonato Giglio.

Non finisce qui, si è aggiunto al coro anche Luca Calvani: “Tutti devono essere d’accordo con quello che fai…te ragioni con loro finché non li convinci e se non li convinci li cancelli”. Molti telespettatori si ritrovano d’accordo con queste critiche.