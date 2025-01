GF, gesto choc di Bernardo verso Amanda: raffica di critiche social

Non si può certo dire che la serata di ieri, sabato 18 gennaio, non sia stata movimentata all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dopo l’accesissimo scontro tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, sono arrivati video e testimonianze di un brutto gesto che Bernardo Cherubini ha compiuto nei confronti di Amanda Lecciso. L’atteggiamento tenuto dal gieffino ha offeso profondamente la coinquilina e indignato il web, che ancora una volta chiede provvedimenti da parte del Grande Fratello. Ecco che cosa è successo.

Il gesto choc di Bernardo

Ieri sera i gieffini si sono divertiti in un party a tema Antica Roma ma la serata non è certo stata esente da scandali e problemi. Come anticipato, prima che si consumasse una violenta lite tra Lorenzo e Shaila, i telespettatori hanno assistito a un’altra brutta scena, che ha scatenato una vera e propria polemica sui social. Nelle ultime ore infatti, ha iniziato a circolare su X, ex Twitter, un breve video che riprende Bernardo Cherubini ballare alle spalle di Amanda Lecciso.

Fin qui tutto bene, peccato che poco dopo il gieffino abbia ben pensato di avvicinarsi molto e posizionarsi dietro di lei in maniera a dir poco invadente. Gesto che ha suscitato non poco imbarazzo nella Lecciso che a quel punto ha deciso di abbandonare la festa e rifugiarsi da sola in giardino.

Possiamo provare per una volta a indignarci tutti insieme a questi scherzi che non fanno ridere nessuno… E non salvare Bernardo a questo televoto? 🙏#GrandeFratello pic.twitter.com/QGE6BoQYER — Krino Vittorio 🏳️‍🌈 (@VittorioKrino) January 19, 2025

Non è la prima volta che Bernardo si rende protagonista di gesti e dichiarazioni divisive, ma soprattutto non si tratta del primo episodio che vede protagonista il gieffino e la Lecciso. Ci sono state infatti altre occasioni nelle quali Cherubini ha messo in evidente difficoltà la sua coinquilina, nonostante lei abbia più volte ribadito di non provare alcun tipo di interesse nei suoi confronti.

Le parole di Zeudi sull’accaduto

Dopo aver assistito alla brutta scena, la prima a volersi esprimere è stata Zeudi Di Palma. A quanto pare infatti l’atteggiamento fuori luogo e invadente di Bernardo non ha suscitato rabbia e sdegno solamente nei telespettatori, ma anche in chi era presente fisicamente.

“Non è stata una bella scena. Cose non belle, lei si è offesa“, ha affermato l’ex Miss Italia, dopo che Amanda aveva deciso di abbandonare la festa. In effetti, anche le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso quel momento, inquadrando la Lecciso mentre girovagava in giardino da sola.

Le reazioni del web

Come anticipato, il gesto di Bernardo ha scatenato numerose polemiche sui social. I telespettatori hanno nuovamente chiesto a gran voce provvedimenti da parte della produzione e del conduttore, Alfonso Signorini.

In molti hanno poi sottolineato la gravità dell’atteggiamento di Bernardo, affermando che il gieffino si è comportato esattamente come un uomo che non accetta il rifiuto della donna. Come anticipato infatti, la Lecciso ha più volte messo in chiaro con Cherubini di non essere in alcun modo interessata a lui. Il gieffino però sembra non aver recepito il messaggio e ha continuato ad avere atteggiamenti sconvenienti nei confronti di Amanda.

Gli utenti dei social hanno quindi lanciato un appello al Grande Fratello, poiché si metta fine a questo genere di atteggiamenti inappropriati e lesivi. Secondo molti commenti infatti, l’uomo ha così dimostrato di non rispettare i confini personali della gieffina e di non dare alcuna importanza a due valori fondamentali, soprattutto nella società di oggi: il rispetto e il consenso.

Infine, in molti hanno anche chiesto che nel corso della prossima diretta venga dato spazio ad Amanda, per esprimere il suo punto di vista sulla vicenda e chiarire la situazione, magari aiutata da Alfonso e dagli altri gieffini.

Insomma, non passa ormai giorno senza che dalle mura della Casa più spiata d’Italia non esca qualche scandalo. La cosa grave è che non si tratta di un caso isolato. In molti ricorderanno infatti come, nel corso delle settimane passate, proprio Zeudi di Palma si fosse lamentata per l’eccessiva invadenza di un altro gieffino: Emanuele Fiori. In quel caso, il trasgressore era stato rimproverato in diretta proprio da Signorini. Chissà se anche questa volta il conduttore farà lo stesso con Bernardo. Non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprirlo.