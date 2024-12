GF, Zeudi in lacrime: gravi accuse, “mi ha toccata”. Scatta censura

La notte del 14 dicembre è stata molto movimentata nella casa del Grande Fratello. Tutto è iniziato con una lite accesa tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani, nata ancora una volta da uno sfogo su Helena Prestes. Tuttavia, l’attenzione si è presto spostata su un episodio ben più grave. In sottofondo si è sentita Zeudi Di Palma piangere, mentre Jessica spiegava che la ragazza era sconvolta perché sosteneva di essere stata toccata da Emanuele Fiori sotto le coperte. Al che, la regia ha subito censurato, mostrando Bernardo Cherubini intento a cucinare.

Zeudi piange perchè ha subito una molestia e il GF censura. potete sbatterlo fuori stasera stessa #GrandeFratello

Poco dopo, però, è arrivato in cucina Stefano Tediosi, il quale ha ripreso l’argomento: “Ragazzi piange davvero. Lei è venuta a chiedermi di cambiare lettone di dargli il mio. Perché lei non vuole più dormire in quella stanza accanto a lui”. In realtà, è da giorni che Zeudi si lamenta dei modi di fare eccessivi di Emanuele. Questa volta, però, pare aver oltrepassato ogni limite. Stando a quanto raccontato dall’ex Miss Italia, Fiori l’avrebbe disturbata appena sveglia, saltando sul suo letto e toccandola senza il suo permesso sotto le coperte. La ragazza, visibilmente arrabbiata, si era quindi alzata dal letto per evitare di litigare.

“Io mi sono alzata perché se poi mi arrabbio…amore, non mi devi toccare, io mi sono dovuta alzare controvoglia”, ha detto la gieffina a Chiara Cainelli. Dopo queste accuse e la conseguente censura da parte della regia, sul web è tornato alla ribalta un video che mostra una scena in cui Emanuele abbraccia con insistenza Zeudi a letto, mentre lei, chiaramente a disagio, gli dice: “No, Lele, basta”. Nel corso della notte, Zeudi è poi scoppiata in lacrime, attirando l’attenzione degli altri inquilini. Al che, la regia del Grande Fratello è intervenuta tempestivamente, cercando di censurare la scena. Nonostante ciò, gli spettatori sono riusciti a capire comunque ciò che stava accadendo.

Zeudi lamenta con Chiara di un episodio accaduto appena svegli, il concorrente sotto accusa è Emanuele, peccato per gli haters che nn sia Lorenzo o Javier Zeudi è costretta a sbracciare e urlare per levarselo di dosso, fino a dover uscire dal letto…#grandefratello

Sui social, gli utenti si sono immediatamente scatenati, chiedendo di far luce su queste accuse gravi e, qualora fossero confermate, di prendere seri provvedimenti contro il concorrente. Molti spettatori sono rimasti basiti dalle reazioni degli altri gieffini, che hanno minimizzato il pianto e le parole di Zeudi, trattandole con superficialità. In piscina, Shaila Gatta è arrivata persino a insinuare che la modella stesse strumentalizzando un tema delicato per attirare attenzione: “Io l’ho vissuta davvero questa cosa, quindi non vorrei mai che si strumentalizzasse un argomento così serio”. Lorenzo Spolverato, invece, si è detto pronto a difendere Emanuele.

Allo stesso modo, Stefano ha scherzato con Emanuele, dicendogli: “Hype di brutto per te fratello, adesso ti arrestano”. Di tutta risposta, il fisioterapista ha commentato che la situazione gli sembrava esagerata e del tutto evitabile. “Si è infilato nel letto facendole il solletico, e poi lei…”, ha poi detto Pamela Petrarolo in bagno, prima di essere censurata. A questo punto, il pubblico aspetta con impazienza di capire meglio cosa sia successo e di scoprire come agirà il Grande Fratello a riguardo.