Grande Fratello 8, svelata la prima Vip: ha fatto Sanremo 7 volte

Il Grande Fratello 8 ha la sua prima concorrente vip. Ad annunciarlo in via ‘ufficiosa’ è Radio Cusano Campus. La notizia è stata data Kevin Dellino durante la trasmissione “Che rimanga tra noi”, timonata da Alessio Moriggi e Francesca Pierridallo. L’indiscrezione pare essere blindata, come dire certa: tra coloro che varcheranno la soglia della porta rossa della Casa più spiata d’Italia a settembre ci sarà Rossana Fratello.

Delfino, giornalista milanese nonché ultimo allievo di Emilio Fede, ha dato la news tramite un indovinello: “Ha fatto parte di un mio progetto musicale realizzato in pandemia, Artisti Uniti ai medici, vi do un indizio: è una donna ma non è una santa, di chi stiamo parlando?”. Subito si è intuito di chi si stava parlando, Rossana Fratello appunto, visto che il suo più grande successo musicale è “Sono una donna, non sono una santa”. Va da sé che se Delfino, che ben conosce l’artista, se si è sbilanciato a tal punto vuol dire che la trattativa tra il GF e la cantante è chiusa al 99,9%.

Chi è Rossana Fratello: carriera e vita privata

Rossana Fratello ha 72 anni ed ha alle spalle una carriera di tutto rispetto da attrice e cantante. Nata a San Severo, ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo. Per la precisione sono state bene sette le sue esibizioni alla kermesse. Di seguito i brani che ha portato sul palco dell’Ariston:

1969 – Il Treno (E. Isola, M. Salerno, V. Pallavicini)

1970 – Ciao Anni Verdi (A. Celentano, V. Pallavicini, N. De Luca)

1971 – Amsterdam (D. Pace, M. Panzeri, G. Lombardi, P. Calvi)

1974 – Un po’ di coraggio (G. Lombardi, D. Pieretti, R. Mancino)

1975 – Va speranza va (L. Pilat, G. Lombardi)

1976 – Il mio primo rossetto (U. Napolitano, N. Salerno)

1994 – Una vecchia canzone italiana con il gruppo Squadra Italia (S. Jürgens, M. Marrocchi)

Negli anni ’80 ha collaborato con Cristiano Malgioglio per il brano “Schiaffo” per poi avviare anche la carriera da attrice. Nel 2011 è tornata a lavorare con Malgioglio confezionando l’album “Tre rose rosse”. Rossana Fiorello è sposata con Pino Cappellano. La coppia ha una figlia, Guendalina. Nel 2010 è diventata nonna.

Grande Fratello 8: il primo concorrente nip è un macellaio

Nelle scorse ore è trapelata anche un’indiscrezione sul primo concorrente non famoso che dovrebbe prendere parte al reality. Si tratterebbe di un uomo il cui mestiere è il macellaio.