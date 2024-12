GF, caso Zeudi: la richiesta degli autori fa scoppiare la polemica

Nelle scorse ore, direttamente dalla Casa più spiata d’Italia è arrivata una notizia a dir poco shockante: Zeudi Di Palma ha denunciato una molestia da parte di Emanuele Fiori. Stando a quanto affermato dalla stessa ex Miss Italia, Fiori avrebbe tenuto nei suoi confronti un atteggiamento del tutto scorretto e privo di rispetto, toccandola mentre si trovavano sotto le coperte. Zeudi, giustamente, sconvolta dall’accaduto, è scoppiata a piangere e ne ha parlato con altri coinquilini. Gli stessi gieffini, subito dopo aver appreso l’accaduto, hanno iniziato a discutere tra di loro, salvo essere poi censurati dalla regia.

Ma non è finita qui perché gli autori del reality show hanno in seguito anche avanzato una richiesta molto strana in proposito a una delle inquiline della Casa, Ilaria Galassi. Un fatto che ha letteralmente mandato su tutte le furie il pubblico e ha fatto scoppiare una vera e propria polemica.

La richiesta degli autori

Insomma, si è trattato senza alcun dubbio di un episodio molto grave e sul quale i telespettatori sperano ci sarà molto da discutere nel corso della prossima puntata del Grande Fratello. Peccato che, a deludere le aspettative dei fans della trasmissione sia arrivata poco fa una decisione molto strana da parte degli autori del programma.

A quanto pare infatti, Zeudi Di Palma è finita nel mirino della produzione dopo i fatti di questa mattina, motivo per il quale gli autori, dopo averla chiamata in confessionale, hanno esplicitamente chiesto a Ilaria Galassi di non tornare più sull’argomento e di chiedere lo stesso anche agli altri inquilini della Casa: “Sono andata in confessionale e mi hanno chiesto di non parlare più di questo, sarebbe meglio”, ha infatti affermato poco dopo la Galassi rivolgendosi ai compagni di gioco.

Come anticipato, la richiesta di tacere sull’argomento da parte della produzione ha mandato su tutte le furie il pubblico, che si è letteralmente diviso tra chi pensa che gli autori abbiano fatto questa mossa esclusivamente per non macchiare di un’onta così esagerata l’edizione del reality di quest’anno, e chi invece crede che la scelta sia stata dettata dal fatto che la produzione non crede alle parole di Zeudi.

Infatti, anche se, come affermato anche da qualche gieffino, la decisione della produzione potrebbe essere scaturita proprio dalla volontà dell’ex Miss Italia di mantenere il riserbo su questa faccenda, per quanto possibile, e non parlarne nel corso della diretta, molti dei telespettatori non sono del tutto convinti.

A confermare le titubanze del pubblico ci sarebbe anche il fatto che la produzione potrebbe non essere la sola a dubitare dell’ex Miss Italia dal momento che, poco dopo la confessione di Zeudi, la stessa Shaila Gatta, sentendosi toccata nel profondo da quanto raccontato dalla vittima, ha affermato: “Io questa cosa l’ho vissuta davvero, vorrei che non si strumentalizzasse su questo argomento così serio”.

Insomma, a questo punto il mistero inizia a infittirsi: come mai quasi nessuno sembra credere a Zeudi? Possibile che si sia davvero inventata tutto? Per quale motivo avrebbe dovuto farlo? Sembra davvero impensabile che abbia fatto tutto quanto per mettersi in risalto in vista della prossima puntata del reality show. Si tratta infatti di un argomento molto delicato e di accuse pesanti che, se dovessero rivelarsi false, non farebbero altro che mettere in serio dubbio la sua permanenza nella Casa.

Naturalmente è bene sottolineare che si tratta solamente di ipotesi e quindi, per saperne di più occorrerà aspettare la prossima puntata del Grande Fratello, in programma per lunedì 16 dicembre.