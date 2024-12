GF, Jessica fuori controllo: nuovi attacchi a Helena e Luca Calvani

Poche ore fa, l’ex cantante dei Gazzosa, vedendo il rapporto che si sta creando tra Luca Calvani e Helena Prestes, ha letteralmente sbottato, arrivando anche ad accusare pesantemente l’amico di creare amicizie per convenienza: “Ti hanno sentito che le dicevi ‘fregatene di quello che dice lei, lasciala perdere non ascoltarla’ e ti riferivi a me. Sei te che stai seguendo un bel faro, perché Helena piace al pubblico. Mi sto accorgendo di tutto. A te dà fastidio che c’ho azzeccato. […] Pensa come stai messo, questa ragazzina ti ha imbambolato, ti ha intortato. Calvani tu a me vuoi prendere in giro?”

Queste sono state le esatte parole pronunciate della Morlacchi durante un’accesa conversazione con Calvani. Insomma, Jessica è del tutto convinta che il recente avvicinamento di Calvani alla Prestes non sia dettato da un vero sentimento di amicizia, ma dalla voglia di giocare bene le sue carte e rimanere più tempo possibile nella Casa più spiata d’Italia.

In effetti, stando anche ai sondaggi, Helena sembra essere uno dei concorrenti più forti di quest’anno, nonché una delle poche a creare dinamiche. Motivo per il quale la sua permanenza all’interno del reality show non viene quasi mai messa in discussione. Sarà davvero così? Quella di Calvani è vera amicizia oppure semplice strategia?

Una cosa è certa, l’aspra valutazione della Morlacchi è da prendere con le pinze in quanto potrebbe essere alterata dai sentimenti che continua a provare per Luca.

Jessica vs Helena: nuovi attacchi

Ma non è finita qui dal momento che, dopo l’accesa discussione con Calvani, Jessica si è defilata e ha raggiunto alcuni degli altri coinquilini che, nel frattempo, si stavano riposando. A quel punto la Morlacchi, ancora visibilmente scossa e arrabbiata per quanto successo con Luca, chiacchierando con Lorenzo, Shaila e le Non è la Rai, si è lasciata andare a un nuovo pesante attacco nei confronti di Helena, affermando di essere arrivata ad avere paura di lei.

“Ragazzi ma lo vedete come mi guarda? Anche oggi mi ha guardato così due o tre volte. Lei adesso ha me nel mirino. Ieri notte in camera stava sdraiata mentre mi mettevo il pigiama e mi fissava a pochi cm di distanza. Io inizio ad avere paura. Magari che ne so, se ha qualche oggetto vicino me lo tira addosso“. Insomma, un’affermazione molto forte e che ha fatto storgere il naso a molti utenti del web che, nelle ultime ore, si sono riversati sui social per commentare il recente comportamento di Jessica.

Insomma, le ostilità tra le due continuano e, con tutta probabilità, le affermazioni di Jessica potrebbero essere riproposte e analizzate da Alfonso Signorini e le sue opinioniste in studio nel corso della prossima puntata del Grande Fratello. Sarebbe infatti interessante capire meglio e approfondire cosa ci sia dietro le parole della Morlacchi, e quindi da dove arrivino accuse di questo tipo nei confronti della Prestes.