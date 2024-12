GF, Jessica ossessione Helena, credibilità zero: ‘Deve uscire’

Il giorno dopo la puntata del Grande Fratello in casa si respirano sbadigli e una bella manciata di pensieri. Tra chi cerca di recuperare il sonno perduto e chi si butta nelle pulizie di armadi e casa, c’è chi, come Jessica, continua imperterrita nella sua “lotta contro Helena“. Non sono passate neanche 24 ore dallo scontro tra la modella brasiliana e l’ex voce dei Gazzosa che subito si è riaccesa la miccia. Per cosa, questa volta? In realtà nemmeno X lo ha capito poi così bene; solitamente attentissimo a ogni minima mossa, il social dei tweet questa volta si è un attimo perso nelle dinamiche interne il reality.

Eppure, qualcosa è successo tra Jessica ed Helena, che circa due ore fa si sono nuovamente riprese a suon di parole. In realtà, se bene analizziamo la breve (per fortuna) parentesi che le ha coinvolte, si capisce che a offendere la modella ci ha pensato la cantante, ormai pienamente “incattivita” nei suoi confronti.

Volano altre parole pesanti tra Jessica ed Helena, ma sulla base di cosa?

Può davvero bastare un piccolo dialogo tra Helena e Luca a scatenare una reazione così esagerata in Jessica? È questo quello che si chiede il pubblico da casa, ormai esasperato nel vedere sempre la stessa identica dinamica. “Dicono che Helena sia la pazza, ma Jessica non è da meno“, è il sentiment che si respira su X, dove i commenti contro la cantante fioccano ogni millesimo di secondo. Questa volta Morlacchi ha pensato bene di prendersela con la modella e di chiudere la serie di insulti con un “imbecille“, certamente non passato inosservato e segnalato dagli utenti connessi sul Canale 55.

Buttate fuori questa pazza di Jessica perché la rabbia,il veleno che prova solo perché gli hanno detto che Helena ha parlato con Luca in sauna!ossessionata di un uomo che non ne manco suo!BASTA PROTEGGERE QUESTA!@grandefratello #javi7 #javier #heleners #grandefratello #helevier — Mery Casarotto (@Mery9516) December 10, 2024

Questo è solo uno dei tanti tweet presenti, ma il pensiero di fondo è questo: perché Jessica si permette di trattare in questo modo Helena anche quando quest’ultima non fa letteralmente niente? E perché se la prende con lei per via di Calvani? C’è qualcosa che stride, c’è qualcosa che non torna e che, a detta dei più, è incredibilmente esagerato. Jessica Morlacchi è una concorrente protetta? Anche questo è un interessante interrogativo che il pubblico si sta ponendo, ma a prescindere da protezioni o non protezioni, ciò che ormai non regge più è l’impostazione della cantante, vissuta come forzata e finta. Insomma, tutta scena.

Jessica da 100 a 0 in due settimane: consensi caduti a picco

Sembra un copione, o forse lo è. Non si sa se sia lo “stress da reclusione” o se sia tutta una mossa degli autori per accendere le dinamiche della Casa, ma questo gioco alle provocazioni del Grande Fratello sta decisamente stancando. Il pubblico è stufo nel sentire offese random e di leggere protezione laddove non ce ne dovrebbe essere, ma il gioco va avanti comunque e nessun provvedimento sarà messo in atto. Che cosa è successo a Jessica? Perché il suo atteggiamento è cambiato così repentinamente? Le espressioni sono diverse, il tono di voce è diverso, gli sguardi sono diversi: cosa è cambiato e perché? Forse la gelosia verso Luca, forse l’intenzione di cambiare un po’ il solito approccio della Bridget Jones italiana, ma i consensi che poteva avere prima, ora Jessica non li ha più.

I social hanno le idee molto chiare e la condanna nei confronti di Jessica Morlacchi è ancora attivissima:

Jessica a Luca “Helena si deve levare dal mirino Jessica, se la deve levare. SE È INTELLIGENTE, LO FA. Lei gioca ad essere pazza, ma non lo è per niente” QUALCUNO LE LEVI L’OSSESSIONE PER HELENA, STA DANDO DISPERAZIONE #Grandefratello pic.twitter.com/HtsT4h6Omi — Cri (@Cristia44732265) December 10, 2024

Vero è che Helena, benché se ne dica, è un personaggio molto forte e molto determinato. La sua energia è contagiosa e spesso le sue provocazioni riescono a fare saltare i nervi anche quando non sono volute. Basta una sola parola, talvolta innocente, a scatenare l’inferno dentro quelle quattro mura. Tra chi inneggia alla squalifica e chi pensa che le prossime a dovere uscire siano Jessica e MariaVittoria, qualcuno vota ancora la ship Helena-Javier. Spoiler, non arriverà mai.