Grande Fratello 20° puntata: nominati. “Ingiustizia Luzzi”: web in tilt

La 20esima puntata del Grande Fratello 2023 è iniziata con Alfonso Signorini che si è scusato per l’appuntamento di ieri che è saltato ed è stato rimandato a stasera. Dopo di che, il conduttore ha annunciato che è arrivato il risultato della sentenza di Alex Schwazer e che nella serata avrebbe fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà di Perla Vatiero. Il conduttore ha dato inizio ufficialmente alla puntata con l’atleta, il quale ha rivelato ai suoi coinquilini la decisione finale presa dall’Agenzia Antidoping.

Purtroppo Schwazer non ha ricevuto il risultato favorevole che attendeva e in diretta non sono mancate le lacrime, con Signorini e Giampiero Mughini abbastanza provati. Subito dopo, Alfonso ha parlato con Perla Vatiero, la quale ha confermato di volere molto bene a Mirko Brunetti, ma non di voler tornare a formare una coppia con lui. La puntata è andata avanti con Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. I primi due hanno chiuso la loro storia, ma in questi giorni non sono mancate le discussioni tra le due gieffine.

Al Grande Fratello 2023, nella 20esima puntata, si sono riaccese le tensioni con Massimiliano Varrese. L’attore ha litigato animatamente con Fiordaliso nei giorni scorsi: “È una persona che mi dà fastidio, che mi innervosisce”. Varrese si è lamentato ancora del fatto che quelli che erano i suoi amici gli avrebbero voltato le spalle, dopo il suo sfogo. Ed è arrivata la gaffe di Alfonso Signorini: “Sono sordo come una talpa”. Ma non era sono cieco come una talpa o sono sordo come una campana? Al di là di questo, Cesara Buonamici ha chiesto a Massimiliano di essere simpatico e di evitare di stare sempre con il muso, cosa che però lui ha negato di fare.

“Che devono fare ora? Venire a baciarti l’anello? Tira fuori il meglio di te, perché vuoi stare sullo stomaco a tutti?”, così ha concluso il suo intervento Cesara dallo studio. Signorini ha poi puntato l’attenzione su Giampiero Mughini, il quale in questi giorni si è detto intenzionato a lasciare la Casa di Cinecittà. Infatti, il giornalista ha lasciato il reality show.

Grande Fratello 2023: Letizia parla dell’ex fidanzata, arriva Perla Vatiero

La puntata è andata avanti con Letizia Petris e le pesanti accuse dell’ex fidanzata Nicole. In questi giorni, Rosy Chin ha confessato di conoscere la ragazza e di essere addirittura una sua amica. Stasera Alfonso ha cercato di capire il suo pensiero, visto che la gieffina più volte ha attaccato Letizia e difeso Nicole. In puntata, però, Rosy ha preferito non sbilanciarsi più di tanto contro la Petris, infastidendo Signorini.

Il conduttore si è detto convinto che la Chin si stesse arrampicando sugli specchi. Rosy poi, su domanda di Alfonso, ha affermato che sapeva che Letizia era l’ex della sua amica Nicole, ma non conosceva tutti i dettagli. Stasera la Petris è riuscita a cavarsela abbastanza bene. La gieffina ha chiesto nuovamente scusa alla sua ex fidanzato, confermando di essersi comportata male con lei in passato.

“Non sono una santa, ho sempre detto che con lei ho sbagliato”, ha dichiarato, non smentendo dunque quei pesanti attacchi. Signorini ha apprezzato molto la sua sincerità.

Ed ecco che è arrivato il momento di far entrare nella Casa di Cinecittà la nuova concorrente: Perla Vatiero. E non è mancata la reazione di Greta Rossetti fuori.

Grande Fratello: è Beatrice la preferita assoluta di questa edizione

Distanza netta tra le due preferite del televoto. Questa volta, il pubblico ha dovuto votare i due concorrenti preferiti da rendere immuni nelle nuove nomination. Va precisato e sottolineato che è Beatrice Luzzi la preferita assoluta dei telespettatori con ben il 42% dei voti. Al secondo posto si è posizionata Anita Olivieri con la metà dei suoi voti, ovvero il 22% (Grecia 17%, Massimiliano 8%, Rosy 6%, Ciro 5%). Il pubblico non ci sta, perché è netta la distanza tra le due gieffine.

Eppure, ancora una volta, nella Casa di Cinecittà è stata mostrata una realtà distorta, un po’ come accaduto qualche settimana con il televoto che ha visto protagonisti Beatrice e Varrese. I gieffini amici di Anita hanno festeggiato, ignari del fatto che Beatrice è decisamente superiore con i suoi voti. I fan della Luzzi non sono per nulla felici di questa situazione, in quanto dopo aver votato speravano almeno che quel 42% fosse valorizzato.

Chi è finito al televoto nella 20° puntata del Grande Fratello 2023

Sono iniziate le nomination, con Beatrice e Anita immuni. Anche questa volta il televoto servirà a eleggere altri due preferiti. Dunque, il pubblico voterà i concorrenti per cui fa il tifo. Al televoto sono finiti Letizia, Rosy, Grecia, Ciro e Paolo.