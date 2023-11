Mughini lascia il Grande Fratello: cosa c’è dietro la sua uscita

Giampiero Mughini ha abbandonato il Grande Fratello 2023. Non ne ha parlato con i suoi coinquilini in questi giorni, ma con gli autori sì. Ad annunciare il suo abbandono ci pensa Alfonso Signorini, il quale rivela ai telespettatori la decisione presa dal giornalista. Il conduttore, nel corso della 20esima puntata, ammette di non aver voluto fermare questa decisione di Giampiero, considerando anche la sua età. Solitamente Alfonso tende a insistere, per far riflettere chi pensa di abbandonare la Casa di Cinecittà.

Invece con il giornalista preferisce lasciarlo libero di scegliere, sebbene sia dispiaciuto, anche se non troppo. Lui stesso annuncia, in seguito, che Giampiero sarà una presenza molto attiva nello studio di Canale 5, dove avrà un ruolo importante nel corso delle prossime puntate. I concorrenti non sanno nulla di quanto sta per accadere e Signorini chiama Mughini in confessionale.

Qui Alfonso ricorda che il giornalista è entrato in gioco, mettendosi allo stesso livello di tutti, dettaglio che è stato apprezzato da tutti. In effetti, c’è da dire che, nonostante lo scivolone con Angelica Baraldi, Giampiero è stato un concorrente molto amato dal pubblico. Mughini al GF stasera ammette che litigare con lui è difficile e di essere stato benissimo dentro la Casa di Cinecittà con gli altri gieffini.

Signorini apprezza molto il percorso fatto da Giampiero e ci tiene a farglielo sapere:

“Sei stato molto discreto, non l’hai voluto comunicare a nessuno. Un po’ ce lo aspettavamo, non pensavamo che tu arrivassi così a lungo. Ed è una cosa che noi accettiamo, ci mancherebbe. Ti dico, neanche con tanto dispiacere, perché io credo che tu possa continuare qui in studio, anche con Cesara, a dire il tuo pensiero, che per me è importantissimo. Prima che tu vada via posso dirti una cosa? Grazie”

A questo punto, arriva il momento per Mughini di tornare nel salotto per svelare ai suoi coinquilini la decisione che ha preso in questi giorni:

“Premesso che le mie sono inezie rispetto a quello che è successo ad Alex. Sono qui a fare un discorso che per me è rigato di lacrime per dirvi che tra pochi minuti lascerò questa Casa, dove voi avete tollerato che io non cucinassi neanche un uovo sodo. Questo è dovuto per vigliaccheria, dopo un mese in cui non ho avuto i miei cinque quotidiani e la mia biblioteca”

Ma qual è il vero motivo per cui Mughini deve lasciare il Grande Fratello 2023? Riguarda un suo progetto. Lui stesso spiega in diretta televisiva che a breve uscirà un suo libro, che considera come un figlio ed è come se in questo momento lo stesse attendendo. Questo è il motivo per cui ha deciso di abbandonare la Casa di Cinecittà prima del previsto.

Molti, però, fanno notare che ancora prima di entrare in gioco Giampiero sapeva che c’era questo libro in sospeso che avrebbe dovuto concludere entro la fine dell’anno, come lui stesso dichiara:

“Al 75% conta una cosa di cui mi dovete perdonare: c’è un libro che devo consegnare entro dicembre. A questo libro non posso rinunciare. Questo mio libro è giunto allottavo mese, io vi chiedo scusa. Per me è dolorosissimo. Ognuno di voi è atteso a casa mia per pranzo”

Mughini sapeva che c’è questo libro da completare e, quindi, sapeva anche che questa esperienza nella Casa sarebbe durata fino a un certo punto. Infatti, c’è Signorini che non insiste più di tanto a tenere in gioco un personaggio come Giampiero, che in poche settimane è riuscito a conquistare molti telespettatori. Detto ciò, Mughini resta un concorrente molto amato, sebbene abbia portato avanti un’esperienza molto breve. Da notare i numerosi commenti sui social network di vari telespettatori dispiaciuti per la sua uscita, anche perché il giornalista si era davvero affezionato ai concorrenti presenti in Casa.