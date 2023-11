GF, Mughini agghiacciante su Angelica: urgono provvedimenti

Ieri sera, 31 ottobre, i concorrenti del Grande Fratello hanno festeggiato la serata di Halloween con una grande festa. Come ogni anno, gli inquilini hanno ricevuto dei costumi di scena da indossare per l’occasione, divertendosi tra travestimenti, balli e musica. Tuttavia, nel corso della festa, c’è stato un episodio in particolare che ha decisamente cambiato l’intera atmosfera. Di cosa si tratta? Giampiero Mughini si è lasciato andare ad un’affermazione agghiacciante che non è passata affatto inosservata. Il giornalista ha infatti commentato i vestiti indossati dalla manager Angelica Baraldi in maniera molto colorita. Vedendola ballare, ha detto: “Hai un futuro da zo**ola grande così eh! Eh beh… ma dai”.

Giampiero mughini anni 82 si permette di dire ad Angelica Baraldi di 26 che ha"un futuro da zoccola"oltre a denigrare costantemente dal suo ingresso l'abbigliamento Angelica. In sta edizione costantemente viene lesa l'immagine di una donna. Non va bene tutto ciò! #GrandeFratello pic.twitter.com/piRvhGDw0c — gioconda2.0 (@Giorgia88162189) November 1, 2023

Lì presenti, c’erano anche Ciro Petrone e Massimiliano Varrese, i quali sono rimasti in silenzio e non hanno detto nulla davanti a tale affermazione. Sul momento, Angelica ha cercato di fare finta di niente, facendosi anche una risata palesemente imbarazzata. Ma, poco dopo, la giovane si è ritrovata in giardino con Vittorio e si è sfogata. Angelica ha confessato di essere rimasta molto male per le parole di Mughini, tanto da essersi dovuta trattenere dallo scoppiare a piangere. “Mughini mi ha detto una frase che mi stava per venire da piangere. Prima quando stavamo ballando, lui era a tavola e mi ha detto una frase bruttissima”, ha detto dichiarando di non voler ripetere la frase perché “troppo brutta”.

A quel punto, Vittorio ha cercato di giustificare il giornalista, specificando però che ha spesso delle uscite non educate. Angelica, però, è rimasta seria e continuava ad essere molto provata da ciò che aveva sentito. A quel punto, il Grande Fratello ha subito censurato la conversazione cambiando regia. Nonostante ciò, il video ha subito iniziato a circolare sul web, dando vita ad un’accesa polemica. In tantissimi hanno criticato Mughini, chiedendo al Grande Fratello di prendere provvedimenti.

Mughini non solo ha fatto 1 battuta squallida ad Angelica ma 2 ???? Vittorio "il mugs con tutti il lati che ha non e troppo educato con tutti l'uscite" ????????????????

Angelica "No per niente" #grandefratello pic.twitter.com/tk4yvO1r83 — Francesca (@FraniiiCesca) November 1, 2023

Questa non è la prima volta che il giornalista viene ripreso dal programma per i suoi atteggiamenti. Difatti, è stato richiamato più volte in confessionale, dove ha ricevuto diversi avvertimenti da parte degli autori. Bisognerà vedere se, questa volta, Alfonso Signorini riprenderà Giampiero direttamente nella diretta di domani, 2 novembre, e se ci saranno provvedimenti contro di lui, proprio come richiesto dal pubblico.

Insomma, nonostante le premesse di Pier Silvio Berlusconi e della Mediaset, questa edizione del Grande Fratello continua a collezionare gravi polemiche e scivoloni. Tra le critiche verso Massimiliano Varrese a causa del ‘caso Heidi’ e le varie uscite dei concorrenti, la promessa di portare un’edizione ‘pulita’ pare non essere stata proprio mantenuta.