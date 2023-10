Verissimo, Heidi fa a pezzi Varrese: “Cos’ha fatto che non s’è visto”

Heidi Baci è tornata a parlare dopo l’abbandono della Casa del Grande Fratello. Ospite a Verissimo, ha detto: “Sono contenta. Non tornerei indietro, è stata un’esperienza bellissima ma mi sentirei un pesce fuor d’acqua nel tornare. Non volevo questo epilogo ma è bella l’imprevedibilità della cosa“.

Heidi, come aveva già rivelato, ha spiegato di essere uscita dalla Casa perché preoccupata per sua madre: “Ora sta meglio, la situazione è stabile, ma ci sono dei rimasugli perché ha avuto diversi attacchi di panico perché ha visto cose in me che non andavano bene. Si era resa conto che c’era qualcosa che non andava, io ero in difficoltà. L’ha turbata il fatto di vedermi piangere e non vedere la solita Heidi che riesce a gestire determinate cose e respingere situazioni che non ama“.

Sul rapporto con i propri genitori: “Io ho un rapporto bellissimo con i miei, ci capiamo, io avevo capito subito che c’era qualcosa che non andava. Era la prima volta che vedevo mio padre così provato, è tutt’altro che un padre padrone. Non hanno capito che la scelta è stata mia, mio padre mi ha semplicemente avvisato, una situazione che dentro di me già sapevo, la scelta è stata mia. Hanno associato la mia uscita a lui, senza papà non sarei mai uscita, ma l’ho fatto per mia madre che non stava bene, non potevo rimanere lì“.

E su Massimiliano Varrese: “Io all’inizio ero incuriosita da Massimiliano, mi piaceva, affascinante, uomo serio e saggio. Le mie parole erano riferite a un primo impatto ma poi la situazione è sgravata. Innamorarsi in 3 settimane è impossibile, io molte volte l’ho respinto. Volevo un rapporto civile e di convivenza, poi è diventata ossessione, e non ho saputo gestirla. Non c’era più libertà, poi in me è scattato un senso di colpa e di protezione per la sua immagine. Ho cercato di addolcire i toni ma era impossibile, o voleva intimità o il nulla. Io non ero innamorata, sembrava, gli sguardi c’erano, ma la mia era solo curiosità o richiesta di complicità, ma il suo atteggiamento era eccessivamente oppressivo“.

“Massimiliano è una persona che a tutte le domande che gli si pongono risponde con altre domande e ha colto tutti i miei punti deboli perché ogni volta cacciava il discorso della figlia e io mi sentivo in colpa e volevo allontanarlo con tatto. Lui mi ha rovinato il Grande Fratello, non avrei dovuto tradire me stessa. Anche io ho delle colpe, avrei dovuto mettere dei muri, avrei dovuto evitare. Lui è un’anima irrequieta. Manipolazione per psicologia inversa, far sentire in colpa l’altro per non avere atteggiamenti corretti. È la prima volta che mi accade, io di solito chiudo i rapporti per i quali vedo la fine. In quella situazione tu devi avere a che fare per forza, al primo no fuori non lo avrei più rivisto“

La rivelazione di Grecia Colmenares

Sullo scontro che c’è stato tra Grecia e Massimiliano, dopo la rivelazione fatta dall’attrice, Heidi ha dato la ragione a quest’ultima: “Pure qui un altro errore, io non me la sentivo di dire una cosa del genere per non dare un’eccezione troppo negativa, per non farlo uscire male, ma ad oggi Grecia non ha sbagliato a dirlo. Più volte veniva a svegliarmi e toccarmi, ci può stare. Quella notte dormivo da mezz’ora e mi sono spaventata, l’ho respinto e lui ‘no devo parlare’ e io ‘non adesso, domani’ e Grecia ha visto tutta la scena, ma io l’ho espresso anche a Fiordaliso. I non mi rendevo conto, poi quando sono uscita e ho visto da fuori dei suoi atteggiamenti come quando tirava calci ai pouff ho capito miei sentimenti“.