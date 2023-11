GF ex di Letizia Petris, intervista agghiacciante: “Schiaffi e bugie”

In una lunga intervista, Nicole Conte (ex di Letizia Petris) ha raccontato i vari momenti della loro difficile relazione.

Nicole Conte, ex fidanzata di Letizia Petris, ha recentemente raccontato a Fanpage.it la complicata relazione avuta con la gieffina. Nell’intervista, Nicole ha passato in rassegna i diversi momenti del rapporto con la concorrente del Grande Fratello, lanciando anche una pesante accusa. In primo luogo era stata Letizia a fare riferimento al loro rapporto, nel corso della diretta televisiva del Grande Fratello. In seguito era intervenuta Nicole, raccontando via social quella che sarebbe stata la loro storia e offrendo la sua versione dei fatti.

L’inizio della relazione

Nell’intervista, Nicole ha raccontato di aver incontrato Letizia in un bar per la quale quest’ultima lavorava come fotografa, spiegando come i genitori della gieffina non avrebbero accettato la loro storia: “Il primo periodo lo abbiamo vissuto frequentandoci di nascosto. In tutto è durata circa tre anni ma è stata una relazione malata” ha detto. Nicole ha quindi spiegato nel dettaglio le problematiche che avrebbero caratterizzato la relazione con Letizia, iniziata nel 2018: “Dopo tre mesi erano cominciati i primi atteggiamenti strani, le prime chiacchiere a proposito di altre persone. A Rimini è un attimo, tutti sanno tutto. Ma io credevo a quello che mi raccontava lei“.

Nicole ha quindi approfondito il discorso delle indiscrezioni. Continuavano ad arrivarle voci, ma nessuna prova. Un giorno, però, le cose sarebbero cambiate: “Sono venuta a sapere che aveva frequentato questa ragazza per un paio di mesi finché non è tornata da me, ed è tornata quando ha saputo che nel frattempo avevo incontrato un’altra“. Nicole ha poi spiegato come, nonostante avesse provato più volte a rifarsi una vita, alla fine avrebbe ceduto alle richieste di Letizia di tornare insieme, sperando sarebbe stata la volta buona: “Invece c’era sempre la fregatura dietro l’angolo. Mi manipolava perché conosceva benissimo i miei sentimenti per lei“.

Le presunte violenze

Si arriva quindi all’accusa di Nicole, la quale ha sostenuto che Letizia le avrebbe messo le mani addosso: “Lo confermo. È accaduto due volte, nel giorno del suo compleanno ma in anni diversi” ha confessato. La prima volta, stando a quanto raccontato da Nicole, sarebbe accaduta mentre quest’ultima lavorava in un locale notturno di Rimini. Le due in quel periodo non si stavano sentendo:

“Quella sera viene ad attendere la mezzanotte del suo compleanno in quel locale insieme a un gruppo di amici. Quando scatta la mezzanotte, mentre sto andando a servire a un tavolo, mi guarda e mi dice ‘Ma tu, mer**, non mi fai nemmeno gli auguri?’. Le rispondo che la mezzanotte era appena scoccata ma in un attimo mi arriva di fronte e mi tira uno schiaffone in pieno viso, davanti a tutti. La sera stessa il mio datore di lavoro mi ha rimproverato: se fosse ricapitato, mi avrebbe licenziato“.

Nicole ha raccontato che, nonostante il primo schiaffo, avrebbe deciso di perdonarla, tornando insieme per un breve periodo prima di lasciarsi di nuovo. Si arriva quindi alla sera del secondo presunto schiaffo:

“Il secondo arrivò sempre la sera del suo compleanno, mentre non stavamo insieme. Quel giorno lavoravo e lei mi scrisse, dicendomi che mi avrebbe raggiunto. Riconoscendo il tono e trovandomi nello stesso luogo in cui c’era già stato casino l’anno precedente, per paura mi licenziassero le dissi che avrei staccato prima e l’avrei raggiunta. Quando arrivai, non feci in tempo a scendere dalla macchina che lei cominciò a urlarmi che facevo schifo, che ero una mer**. Poi prese a strattonarmi e a prendermi a schiaffi. La portarono via le sue amiche, solo una rimase con me e mi diede ragione“.

Nicole ha quindi spiegato che da quel momento non avrebbe più visto Letizia, con quest’ultima che le avrebbe scritto il giorno dopo per scusarsi. Nicole ha poi confessato di aver scoperto, qualche tempo dopo, che Letizia avrebbe avuto una relazione con il suo migliore amico, che andava avanti da due anni: “È stata anche poco furba: ha raccontato nella Casa del GF di avere conosciuto Andrea Contadini, il suo ultimo fidanzato, in discoteca e di averlo baciato la sera stessa. In quel periodo, stava con me“.

Poco dopo il secondo presunto schiaffo, Nicole ha conosciuto Francesca Frigieri, sua attuale compagna. In chiusura dell’interista, Nicole ha invitato Letizia a raccontare la verità, poiché quanto detto in precedenza dalla gieffina avrebbe sminuito il suo stare male. Nicole ha anche raccontato di aver fatto un anno di psicoterapia e di aver fatto fatica a fidarsi nuovamente delle persone: “All’inizio della storia con Francesca, andavo in panico quando usciva con le amiche. Ha dovuto fare un lavoro enorme con me, è stato difficile abituarmi a una relazione sana“. Rimane da capire se Letizia Petris deciderà di dire la sua su questa vicenda, specialmente dopo quanto raccontato e sostenuto dall’ex fidanzata.