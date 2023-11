GF 2023, entra Perla: la reazione di Mirko. Greta batte un colpo

Al Grande Fratello 2023 è arrivato il momento di Perla Vatiero di entrare ufficialmente in gioco. La 20esima puntata, in onda il 15 novembre 2023, ha permesso all’ex partecipante di Temptation Island di diventare una concorrente ufficiale. Alfonso Signorini ha messo in atto un piano per rendere per Mirko Brunetti questo ingresso scoppiettante. Ha lasciato solo le gieffine in salotto, dove ha fatto arrivare Perla. Le concorrenti hanno salutato felicissime la nuova arrivata, che si è dovuta nascondere dietro un divano. Beatrice Luzzi aveva proposto di confondere Mirko, facendo sedere la Vatiero con loro sul divano.

Alfonso, però, ha preferito proseguire con il suo piano e ha fatto nascondere Perla dietro il divano. Dopo di che, ha fatto tornare in salotto solo Brunetti, lasciando ancora gli altri gieffini chiusi nella stanza da letto. Mirko non ha capito subito come stavano le cose, in quanto Alfonso gli ha fatto credere che sono usciti fuori dei video che ritraggono alcune gieffine mentre svelano fatti inediti sul suo conto. Il gieffino ha puntato subito il dito contro Anita e poi contro Grecia.

Non appena Alfonso, secondo il piano, ha pronunciato la parola “Maria” ecco che Perla è spuntata fuori. Mirko ha ammesso che c’era il presentimento che la Vatiero sarebbe entrata nella Casa di Cinecittà come concorrente. A detta di molti telespettatori, la reazione di Mirko non è stata poi così felice, al contrario di ciò che tanti si aspettavano.

“Me la paghi Alfonso! Dì a Perla che la amo”, ha dichiarato a un certo punto. Dopo di che, anche gli uomini della Casa hanno saputo dell’ingresso di Perla. Ciro Petrone, in confessionale da solo, ha svelato che in questi giorni Mirko gli avrebbe detto che sperava di vedere l’ex fidanzata entrare nella Casa come concorrente.

Perla sarebbe dovuta entrare nel reality show già lo scorso lunedì. In quanto era risultata positiva al Covid-19, la Vatiero ha solo avuto un confronto a distanza con Mirko. Quest’ultimo si aspettava che sarebbe successo questo e anche gli altri suoi coinquilini. Infatti, non sono passate inosservate le battute scambiate con Giuseppe Garibaldi, che hanno mostrato la sua gelosia.

Intanto, Greta Rossetti fuori dalla Casa di Cinecittà batte un colpo. L’ex tentatrice ha condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram la risposta alla dichiarazione che Mirko ha fatto per lei. “Ti amo tanto anche io. Mi dispiace per questo tuo imbarazzo, ma io sono con te”, ha scritto Greta, mostrandosi completamente vicina a Brunetti.

Bisognerà capire come andrà avanti questa situazione, visto che ora Mirko e Perla si ritrovano nella stessa Casa. Molti fan sono convinti che la loro storia non sia finita definitivamente e questo lo pensano anche vari concorrenti. La Vatiero, però, prima di entrare in gioco ufficialmente ha ammesso che ormai è certa che Mirko non sia la persona che fa per lei.