GF notte: Mirko piange per Perla, Letizia pronta a denunciare l’ex

Mirko ancora in lacrime per Perla, Letizia vuole denunciare l’ex fidanzata: cosa è successo durante la notte nella Casa del GF

Notte piena di emozioni nella Casa del Grande Fratello. Il confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti è stato il grande momento protagonista della puntata di ieri, lunedì 13 ottobre. Il loro incontro (a distanza a causa del Covid contratto dalla ragazza) ha emozionato il pubblico, che si dice convinto di una possibile riconciliazione dell’ex coppia. In tanti, infatti, non aspettano altro che l’ingresso imminente della ragazza, per scoprire se ci sarà realmente questo ritorno di fiamma. Certo che la reazione di Mirko subito dopo la diretta non ha fatto che aumentare le speranze dei telespettatori.

Dopo la fine della puntata, Brunetti si è rifugiato solo in giardino, dove è scoppiato in un pianto liberatorio. Le parole dell’ex fidanzata lo hanno veramente colpito nel profondo e, dopo la commozione già mostrata in diretta, nella notte le emozioni erano ancora a fior di pelle. A questo punto, Mirko è stato raggiunto dai suoi compagni di viaggio, con i quali ha avuto un lungo e importante sfogo. L’ex protagonista di Temptation Island ha iniziato a parlare della storia con Perla e dell’importanza che ha avuto nella sua vita, dicendosi sollevato del fatto che abbiano potuto finalmente sotterrare l’ascia di guerra:

Spero che Greta non ci rimanga male, ma io con Perla ci sono cresciuto siamo diventati grandi insieme, alla fine lo accetti sai che le relazioni non possono andare avanti. Non era il momento giusto, però sono cose che ti rimangono dentro, anche riuscire a riappacificarsi. Io ho sempre difeso Greta però ad un certo punto mi sono reso conto che non dovevo andare contro Perla a prescindere. Difendere l’amore che c’è stato non significa andare contro nessuno, spero che Greta capisca il discorso che ho fatto. Ho fatto un confessionale piangendo, non riuscivo proprio più. Era un confronto che così non avevamo mai avuto siamo stati st**nzi a farci del male negli ultimi mesi ma perché lei era ferita però mi emoziono perché ripenso a quello che siamo stati. L’amore è stato forte, ci siamo conosciuti che avevamo 13 anni, alla fine devi accettare quando una cosa non va. Sono contento che lei abbia capito e abbia fatto dei passi in avanti l’ho vista proprio bene dagli occhi. Pensavo entrasse, ma meglio così. Quando uscirò… non la prima perché la prima è Greta, però la prima cosa che farò andrò a trovare Perla.

Mirko: ‘ci ripenso perché ci siamo fatti tanto del male, troppo. Però io e Perla siamo cresciuti insieme, ci siamo fatti del male ma l’amore è stato forte, siamo cresciuti insieme’ BOH, IO PIANGO OCEANI ALFONSO. #GrandeFratello pic.twitter.com/v356dOCfFZ — heavenisonearth. (@faaab__) November 14, 2023

Insomma, se da una parte Mirko continua a ribadire di essere innamorato di Greta, dall’altra non riesce a nascondere l’emozione per questa ritrovata serenità con l’ex fidanzata. “Basta che Greta non scriva io ve l’avevo detto che lui amava ancora Perla”, ha infine aggiunto. Ma, come ha reagito l’attuale ragazza del gieffino a tutto questo?

L’influencer ha pubblicato un video di Mirko che, in lacrime per Perla, confessava di essere preoccupata di una possibile reazione negativa di Greta. Al che, la Rossetti ha voluto rassicurare via social il fidanzato, scrivendo: “Stai tranquillo amore, sono felice se sei felice. Vorrei solo abbracciarti forte e dirti che sei un uomo con la U maiuscola e stasera l’hai dimostrato a tutti. Sono fiera di te. Spero che ti arrivino questi messaggi anche solo con il pensiero. Ti amo e ti sosterrò finché vorrai”.

no ma mirko piange ancora, gli sono bastati 5 min con perla per ridursi così pic.twitter.com/NmvjtZdjN3 — giogio????; seyfer/petisol era (@iamgiorgiab_) November 14, 2023

Letizia Petris: scatta la denuncia contro l’ex fidanzata?

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha mostrato a Letizia Petris le gravi accuse mosse tramite social dalla sua ex fidanzata, Nicole Conti. In diretta, la gieffina si è mostrata molto calma e, nonostante le pesanti insinuazioni, non ha voluto confermare o smentire quanto detto da Nicole. Tuttavia, durante la notte, Letizia ha reagito in maniera molto diversa, parlando addirittura di agire in maniera legale.

Durante una chiacchierata in piscina con Fiordaliso, Anita e Angelica, la gieffina ha confessato che, secondo lei, la madre potrebbe denunciare Nicole. “Ragazze è grossa questa. Mia mamma fa partire una… cento per cento. Sono anni che andiamo avanti. Mia mamma non può avercela con me adesso, in questo momento non parlo di me. Sì mia mamma è nera in questo momento… denuncia. A livello proprio legale”, sono state le parole riportate da Biccy.

In tutto ciò, Letizia ha coperto il microfono per evitare di venire ripresa, ma il video ha già fatto il giro del web. A questo punto, bisogna vedere come reagirà Nicole e se deciderà di mettere un punto a questa diatriba per evitare di procedere per vie legali.