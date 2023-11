GF: Perla concorrente, ma non entra. Tegola e lacrime con Mirko

Perla Vatiero è una nuova concorrente del Grande Fratello 2023, è ufficiale. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti non può fare il suo ingresso stasera nella Casa poiché è risultata positiva al Covid-19. Nessuno tra i concorrenti sa tutto questo e, intanto, Alfonso Signorini le permette di avere un confronto con Mirko a distanza. Prima, però, il conduttore si collega con Perla, che si trova in isolamento in albergo. La Vatiero svela come sta e viene tirata in ballo, da Alfonso, anche Greta Rossetti:

“Sto abbastanza bene, però sono risultata positiva. Spero di riprendermi. Non è che me l’ha tirata Greta? Spero che non sia così. Sì, sono asintomatica”

La puntata va avanti con altri blocchi, dopo dei quali Signorini di ricollega con Perla. La ragazza racconta, su richiesta del conduttore, come si sono conosciuti con Brunetti. Non solo, Alfonso manda in onda una clip che fa da riassunto del loro percorso a Temptation Island, ma solo in parte. Infatti, molto fan del reality delle tentazioni notano che le immagini mostrano solo cosa ha fatto Mirko con Greta e non la parte legata a Perla, che effettivamente sin dal primo giorno si è data da fare.

Poco dopo, l’unica cosa che viene fatta notare è che dopo Temptation Island, Perla ha frequentato un tentatore. Cesara Buonamici vuole sapere di più di ciò che pensa la Vatiero, tanto che le chiede cosa pensa che Mirko abbia visto in Greta. A questo punto, Perla ammette di aver sbagliato tante cose durante la loro relazione e crede che Brunetti abbia trovato nella Rossetti dolcezza. “Il resto non lo so”, dichiara Perla, lanciando una frecciata a Greta.

Grande Fratello, il confronto tra le lacrime tra Perla e Mirko

E arriva così il momento per Mirko di avere questo confronto a distanza con la Vatiero. Va precisato che Perla non può far sapere a Brunetti e al resto dei gieffini che è una nuova concorrente e che si ritrova in isolamento a causa del Covid.

“Sto bene, fortunatamente. Sai che non voglio visibilità e non ne ho bisogno. Sto andando avanti, ma sai bene che mi sono state dette delle cose. Io sto fuori, le cose le vedo e mi sto zitta. La mia lettera è stata percepita un po’ in modo sbagliato, perché le parole che ho scritto non sono ‘Mirko voglio stare con te’. Con quelle parole ho voluto cercare di svegliarti un po’”

Mirko risponde subito, dichiarando di aver apprezzato la sua lettera, le cui parole gli hanno dato tanta forza. “Sei la persona che mi conosce più di tutte”, afferma Brunetti. Il gieffino non vuole che fuori ci sia una guerra social tra Perla e Greta, considerando il tutto superficiale. In tutto questo, però, qualche telespettatore nota delle contraddizioni. La Vatiero dice di non avere bisogno di visibilità, ma entra nella Casa del Grande Fratello. Anzi, la maggior parte del pubblico si dice stanco di questo triangolo amoroso, in quanto non trova il motivo per cui è necessario fare questi confronti.

Intanto, Signorini stuzzica Mirko e Perla sulla loro partecipazione a Temptation Island: “Non conveniva guardarvi negli occhi e parlarvi, anziché andare in un programma televisivo?”. Un’altra contraddizione, visto che lo stesso conduttore porta sul piccolo schermo questi due ex fidanzati per avere continui confronti, che col tempo rischiano seriamente di risultati fastidiosi per il pubblico. Ma l’ingresso di Perla al GF è chiaro che alimenterà molto l’attenzione su di loro e su Greta.

Da 1 a 100 la Vatiero tiene a Mirko 100, mentre lui risponde “mille” e scoppia a piangere. Brunetti ammette che per lui la loro storia è stata davvero importante ed entrambi non trattengono le lacrime. Dalla stanza dell’hotel, Perla si commuove. I due ex fidanzati si salutano commossi, mentre lui probabilmente non immagina che lei è già una concorrente ufficiale di questa edizione.