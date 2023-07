Perla e Mirko, a Temptation finisce il ping pong: il finale è col botto

Il percorso di Perla e Mirko a Temptation Island 2023 è stato come una partita di tennis o di ping pong. Una volta ciascuno si sono ritrovati nel Pinnettu e nel corso della quinta puntata, in onda il 24 luglio 2023, la situazione si è complicata ulteriormente. L’appuntamento è iniziato proprio da questa coppia, ovvero dal video nel Pinnettu che Perla aveva lasciato in sospeso scorsa settimana. Le immagini di Mirko insieme alla tentatrice Greta hanno fatto storcere il naso alla 25enne, che a sua volta si è lasciata corteggiare da Igor.

Ma mentre lei si è goduta il corteggiamento, Mirko si è lasciato andare a dichiarazioni molto importanti per la single. Quest’ultima sembra crederci, tanto che ha trascorso con lui la notte sulla spiaggia, dove hanno dormito insieme. Hanno osservato l’alba e lui ha dimostrato di essere ormai entrato nel vivo della prima fase di una relazione. Addirittura Perla ha notato nei suoi atteggiamenti alcuni dettagli e gesti che aveva riservato solo a lei. C’è da dire che a dare inizio “alla partita” è stata la 25enne, tanto che lui è subito stato chiamato nel Pinnettu nel corso della prima puntata.

In tutto questo percorso di Temptation Island 2023, si capisce che Perla e Mirko si stanno sminuendo a vicenda. Probabilmente entrambi erano insoddisfatti della loro relazione e hanno cercato di colpirsi a distanza. Nel villaggio delle fidanzate lei non ha trattenuto le lacrime, ma allo stesso tempo si è fatta consolare da Igor, con cui ha trascorso molto del suo tempo. Dall’altra parte, Mirko ogni volta che ha visto un video ha perso la pazienza, però poi si è lasciato andare a dichiarazioni d’amore per Greta. A un certo punto, Perla si è scagliata anche contro la tentatrice Greta:

“Lui è incoerente, è diversa da me. Non dico che è brutta, ma non è come me. In discoteca facevi ‘no che schifo’. Io non mi vesto così. Può essere una strafica, ma è una tamarra. Ma per me basta, non lo perdonerò mai. Per la mia concezione d’amore, quelle sono corna”

Con l’ultimo video nel Pinnettu, attraverso cui ha visto Mirko dormire in spiaggia con Greta, Perla ha avuto un vero crollo. Si è lasciata andare a un pianto liberatorio e per il pubblico è chiaro che il loro percorso è stato un continuo farsi dispetti a vicenda. Una partita di tennis, tanto che entrambi sono stati spesso chiamati nel Pinnettu. Il pubblico, come già accaduto nel corso della quarta puntata, non sa proprio da che parte stare.

Perla è arrivata al limite, mentre Mirko era un fiume in piena. A un certo punto, è accaduto qualcosa di davvero inaspettato, come Filippo Bisciglia ha anticipato a inizio puntata. Infatti, il conduttore si è presentato nel villaggio dei fidanzati con un tablet e un paio di cuffie, gli stessi che solitamente vengono utilizzati durante i falò.

Temptation Island: Mirko chiede il falò di confronto dopo un video di Perla

“Se sono qui è perché c’è qualcosa di importante, un video per te Mirko, che devi vedere”: queste le parole con cui Filippo Bisciglia si è presentato a Mirko il nuovo filmato di Perla. Il video in questione ha visto la 25enne alzarsi dal letto alle 7 del mattino e invitare il tentatore Igor nella sua stanza. I due si sono sdraiati insieme e lui non ha nascosto la forte attrazione che prova, tanto che lei ha tentato a un certo punto di mettere le distanze.

Il filmato ha destabilizzato non poco Mirko. Il pubblico, però, fa notare sul web che anche lui ha dormito sulla spiaggia sotto le coperte con la tentatrice Greta. Infatti, questo gesto di Perla sembra un chiaro dispetto a ciò che ha fatto poco prima lui.

“Tu fai entrare nel letto tuo mentre sei in intimo come fai con me? Vi giuro le faccio trovare le cose fuori, non la faccio neanche entrare, perché quella è casa mia. Decido io questa volta, chiedo il falò”

A questo punto, Mrko ha chiesto il falò di confronto anticipato a Perla. Quest’ultima, di fronte alla notizia, è apparsa soddisfatta ed è corsa da Igor. Al tentatore ha confessato , però, che non se lo aspettava e di essere in tilt. Anche Mirko ha salutato la single Greta prima di lasciare il villaggio. La tentatrice non ha trattenuto le lacrime al pensiero di non riabbracciarlo più.

Perla e Mirko: lui ha deciso di lasciare da solo Temptation Island

Il falò di confronto è partito con fulmini e saette. Perla e Mirko sono apparsi furiosi e pronti ad accusarsi a vicenda, senza fermarsi. Un continuo battibeccarsi, con i video che hanno fatto da prove. La partita di tennis è andata avanti anche durante il falò di confronto, durante il quale entrambi si sono scambiati delle colpe.

Mentre Mirko ha accusato Perla di essersi lasciata trasportare dalle tentazioni, lei l’ha attaccato per aver sminuito la loro relazione. Bisciglia ha così cercato di tranquillizzare la situazione, chiedendo a entrambi di esprimere i loro sentimenti. “Oggi lei non è la persona che può continuare a stare vicino a me”, ha ammesso Mirko.

Quando è arrivato il momento della tanto attesa domanda di Filippo, Mirko ha risposto di voler uscire da solo. “Certo, se dice che vuole uscire da solo non posso fare altrimenti”, ha commentato lei con gli occhi lucidi. Perla l’ha guardato sperando in un suo passo indietro, per poi scoppiare a piangere di fronte a Filippo.

Dopo di che, Mirko si è fatto raggiungere da Greta. La sua decisione non è piaciuta al pubblico di Canale 5. Come ha fatto a mettere subito da parte cinque anni di relazione con Perla andando via con la tentatrice? Questa la domanda che si sono posti molti telespettatori. Ma ecco che dall’altra parte anche Perla ha preso la stessa decisione, lasciando il reality show con Igor.