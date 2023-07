Temptation Island, due coppie confondono: i casi che sbalordiscono

Due coppie di Temptation Island 2023 stanno decisamente confondendo il web. Infatti, il pubblico con sincerità rivela di non sapere più da quale parte stare. In particolare, a confondere un po’ le idee sono Perla e Mirko. Inizialmente i telespettatori si sono schierati dalla parte di lui, vedendo in lei una ragazza non felice in questa relazione, pronta a tutto pur di screditarlo. Ma ecco che stasera, con la quarta puntata del reality show delle tentazioni, il pubblico appare incerto.

Ora anche Mirko ha deluso il pubblico. I telespettatori trovano gli ultimi filmati che lo riguardano abbastanza imbarazzanti. Il motivo? Con una serie di metafore e gesti sdolcinati, è chiaro che il ragazzo stia tentando di conquistare l’interesse della single Greta. Il modo in cui Mirko si sta avvicinando a quest’ultima sta destabilizzando non poco Perla. Quest’ultima, intanto, si è lasciata andare più volte alle lacrime, per poi farsi consolare da Igor.

La situazione si è ribaltata e oggi si stanno deludendo a vicenda, dimostrando di avere entrambi dei problemi. Se prima Mirko appariva come il ragazzo innamorato perso della sua Perla, pronto a tutto pur di non perderla, ecco che ora non si lascia scappare un momento da solo con Greta. Il pubblico è abbastanza perplesso per questo cambiamento repentino, che rappresenta un colpo di scena se si pensa a come è iniziato il percorso di questa coppia.

Temptation Island 2023: la decisione di Ale su Federico

Ma a creare il grande colpo di scena ci ha pensato Ale a Temptation Island. Filippo Bisciglia ha annunciato che sarebbe accaduta una cosa che non è mai successa prima, come già aveva anticipato nelle scorse settimane. Mentre Ale trascorre il suo tempo con il tentatore Lollo, Federico appare spensierato con Carmen.

La scorsa settimana, il pubblico ha visto la giovane chiedere il falò di confronto anticipato, ricevendo un due di picche. Infatti, Federico ha deciso di non presentarsi. Di fronte a questa sua scelta, Ale ha deciso di trascorrere più tempo con Lollo. Federico ha iniziato, poco dopo, ad avere dei sensi di colpa, convinto che la fidanzata stesse soffrendo.

Un momento esilarante, in quanto Ale è apparsa tutt’altro che triste. Si è goduta una giornata insieme a Lollo, dichiarandosi comunque ancora ferita dal comportamento di Federico. Infatti, ha fatto una inedita richiesta a Bisciglia:

“Ieri il mio fidanzato non si è presentato al falò di confronto. Secondo me è stato egoista, come sempre. Io ti chiederei se possibile che lui non veda più ciò che faccio io fino alla fine del programma, se possibile”

Quando Federico è stato messo al corrente di questa richiesta, ha accettato. Queste due coppie probabilmente sono quelle dal futuro più incerto, questo è poco ma sicuro!