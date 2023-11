Grande Fratello 19° puntata: eliminato, nominati, Cesara spiazza

La 19esima puntata del Grande Fratello 2023 è iniziata con l’annuncio legato all’ingresso di Perla Vatiero. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti sarà una nuova concorrente del reality, ma non da stasera. Infatti, Perla è risultata positiva al Covid, dunque è in isolamento. Alfonso Signorini si è collegato con lei, anticipando che durante la puntata sarebbe avvenuto un confronto a distanza tra Mirko e Perla. Per i concorrenti la puntata è iniziata con Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri.

Non sono mancate le tensioni in questo blocco. In particolare, Anita non ha trattenuto le lacrime e Garibaldi ha preso finalmente una decisione su Luzzi, chiudendo la loro storia. La puntata è andata avanti con una grande sorpresa per Giampiero Mughini, il quale ha potuto riabbracciare sua moglie Michela. Quest’ultima l’ha raggiunto nel salotto e tra loro è iniziato un incontro davvero piacevole, lontano dal trash e dagli scontri.

Un momento di serenità, che si è concluso con un’altra sorpresa: l’arrivo dei due cani di Mughini. La scena è stata davvero emozionante, tanto che ha commosso molti telespettatori.

GF: Varrese sempre più solo, Letizia risponde all’ex fidanzata

Quando è arrivato il momento di scoprire il primo concorrente salvo del televoto, Ciro ha ammesso di non riuscire più ad andare avanti con il gioco. Proprio lui è stato il primo a salvarsi. Petrone ha ringraziato il pubblico che l’ha votato, ma ha confessato di non riuscire più a reggere “questa bolla”. Nonostante questo, l’attore non ha intenzione di abbandonare il gioco. Signorini ha poi posizionato sotto le luci dei riflettori Massimiliano Varrese.

Continua la sua guerra contro quelli che fino a qualche giorno fa erano i suoi amici nella Casa di Cinecittà. L’attore stasera ha dichiarato di aver notato un voltafaccia da parte di questi concorrenti, come Anita, Letizia, Angelica e Fiordaliso. “Sono molto più neutro e sarò più sincero sui loro comportamenti. C’è stata una frattura. Con Rosy ho un buon rapporto. Sì, anche con Fiordaliso, ma certe parole…”, ha affermato Massimiliano.

Fiordalisi ha detto la sua e ha accusato l’attore di essere diventato pesante. Beatrice ha anche le idee chiare: “Si sta comportando come me? C’è da dire che io ero stata manomessa da Massimiliano”. Intanto, i concorrenti con cui oggi Varrese ha problemi di convivenza si dicono delusi e basito dal suo cambio di rotta improvviso.

La 19esima puntata del Grande Fratello è andata avanti con il confronto a distanza tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, durante il quale non sono mancate le lacrime, ma anche le contraddizioni. Subito dopo, è arrivato il momento per Letizia Petris di tornare indietro nel tempo, alla sua relazione con Nicole, sua ex fidanzata.

Proprio quest’ultima, nei giorni scorsi, si è lasciata andare a durissimo sfogo, con il quale ha lanciato pesanti accuse alla gieffina. Alfonso ha informato Letizia dell’accaduto. La gieffina ha replicato così:

“Tante cose non sono mai state capite e non le ho volute affrontare con lei. Mi ero fatta odiare da lei.. avevo 18 anni ed ero molto giovane. Tutto quello che è stato detto fa parte della sua persona. Sono certa di alcuni miei pensieri… Non ho voglia di stare qua a difendermi, perché chi mi ama mi conosce. Per il fatto di Paolo, è veramente squallido quello che dice, perché sa dove andare a puntare. Di una cosa sono certa, che per lei ciò che ho provato è reale. Se voglio dirle qualcosa? No”

Grande Fratello 2023: Cesara stronca Giselda, eliminato e nomination

Dopo la mezzanotte, Signorini ha pensato bene di fare una sorpresa a Beatrice, che si ritrova a festeggiare il suo compleanno nella Casa di Cinecittà. La Luzzi ha ricevuto un video messaggio da parte della madre.

Prima di conoscere il risultato del televoto e di iniziare le nomination, Signorini si è rivolto a Giselda Torresan, seduta in studio insieme agli altri eliminati di questa edizione. Il conduttore le ha chiesto cosa sta combinando e, soprattutto, se è stata tra le montagne in questi giorni. Giselda ha confermato questo, ma ha ricevuto una stoccata inaspettata da Cesara: “Però sei stata anche dal parrucchiere”.

Un dettaglio che anche i telespettatori hanno notato, in quanto quando era una concorrente veniva spesso criticata per la ricrescita. Ora Giselda appare in splendida forma, con un bel colore e i capelli ben curati. Una frecciata inaspettata quella della Buonamici. L’opinionista avrà notato ciò che il pubblico aveva sottolineato da tempo, ma anche il fatto che ora la Torresan ci tiene al suo aspetto fisico, al contrario di ciò che raccontava inizialmente.

Ed è arrivato il momento di scoprire l’eliminato di questa puntata: Jill Cooper con il 22% (Giuseppe 49%, Ciro 29%). Dopo di che, sono iniziate le nomination. Per la prima volta, non sono stati scelti gli immuni, ma tutti i concorrenti hanno rischiato, tutti contro tutti. Al televoto sono finiti: Grecia, Anita, Beatrice, Rosy, Ciro e Massimiliano. I due concorrenti più votati saranno immuni nella puntata di mercoledì 15 novembre.