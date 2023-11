GF, Anita piange e Alfonso la smonta. Garibaldi e Luzzi spiazzano

In diretta la Olivieri non trattiene le lacrime ed ecco che Giuseppe prende una decisione, che lascia un po’ senza parole Signorini

Si accende un forte scontro in diretta tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023. Alfonso Signorini prima bacchetta la giovane gieffina e poi cerca di darle la giusta carica per avere un confronto di fuoco con l’attrice. Ciò accade perché le due concorrenti nei giorni scorsi si sono scontrate nella Casa di Cinecittà.

In particolare, Beatrice dopo la scorsa puntata si è scagliata contro Anita perché aveva giudicato finta la sua relazione con Giuseppe Garibaldi. Signorini dà la parola stasera alla Olivieri, che ammette di non aver mai saputo nulla su Beatrice come attrice fuori dalla Casa, cercando di colpirla:

“Prima di entrare qua non sapevo neanche chi fosse, quindi non mi interessa niente. A me interessa di Giuseppe. Ho chiesto scusa per aiutare lui, ma vengo usata da entrambi come capro espiatorio. Non ho nulla contro Beatrice, non mi interessa proprio”

Lo scontro continua con Alfonso che cerca di capire se il problema è legato alla forte amicizia tra Anita e Giuseppe. Beatrice, però, precisa di non avere nulla contro il loro rapporto, semplicemente crede che la Olivieri si metta spesso tra loro dando giudizi negativi.

Intanto, Garibaldi non si schiera e continua a non prendere una posizione, almeno per il momento. Solo quando Cesara Buonamici gli chiede di dire a chi tiene di più, Giuseppe si sbilancia e dichiara di tenere di più a Beatrice, ma allo stesso tempo ha un bel rapporto con il resto dei coinquilini. Stranamente poco dopo, decide di chiudere con la Luzzi definitivamente.

“Scegliendo di stare con lei mi sono perso”, afferma il gieffino calabrese. A un certo punto, Anita scoppia a piangere e si dice stufa di questa situazione: “Sono stanca di essere sempre in mezzo a una cosa che non mi riguarda. Io sono solo sua amica”. Alfonso, però, non ci sta e asfalta subito la Olivieri: “Capisco, ma sei tu che ti ci metti in mezzo”.

Tuona anche Massimiliano Varrese, il quale crede che gli amici a volte dovrebbero farsi da parte. Beatrice è d’accordo con il conduttore, ritenendo che sin dall’inizio Anita e Samira Lui si sono messe in mezzo.

La Olivieri spiega che ciò è accaduto perché conosce bene Giuseppe, dal primo giorno di queste esperienze, e non crede che possa avere una relazione con la Luzzi fuori.

Grande Fratello: Garibaldi chiude con Beatrice Luzzi, dopo le lacrime di Anita

Signorini non si ferma qui, ma chiede a Beatrice e Anita di avere un confronto faccia a faccia da sole nella Stanza a Led. Qui la Olivieri, prima ancora di iniziare a parlare, scoppia a piangere. Pertanto, Signorini tenta tirarla su: “Sei forte, sei in grado di sostenere un faccia a faccia. Non preoccuparti”. Dopo una clip che racconta la loro ultima lite, Anita sembra riprendersi e dichiara di voler stare fuori da tutto questo, evitando qualsiasi tipo di lite con Beatrice, a cui non risponderà più. Al contrario, la Luzzi pare non voler mettere i rancori da parte.

“Tu me ne hai dette di tutti i colori”, sottolinea l’attrice furiosa. A questo punto, Alfonso chiede a Garibaldi al GF di raggiungere le due concorrenti nella Stanza a Led. Qui Garibaldi decide finalmente di prendere una posizione, spiazzando Signorini e Cesara Buonamici. Il gieffino, con il sostegno anche di Beatrice, chiude la storia in diretta:

“Il mio percorso con lei è stato bello e intenso. C’è il sentimento e tutta la voglia di stare con lei, ma visti i continui litigi e il fastidio per alcuni atteggiamenti, stanotte ho detto ‘devo mettere un punto a tutto’. Sì, voglio mettere un punto, perché ritengo di non riuscire a gestire le sue attenzioni. Devo restare me stesso, molte cose però stando con lei le ho escluse”

“Sono d’accordo. Il problema non è Anita”, dichiara la Luzzi, che sostiene la decisione di Garibaldi di chiudere la loro storia. “Volevo fare i complimenti a Giuseppe, perché questa cosa non era prevista”, dichiara Signorini, spiazzato. Subito dopo, Cesara fa notare che Garibaldi e Beatrice hanno fatto sempre molta confusione. Alfonso ci scherza s, ammettendo che questa storia ha permesso di creare comunque delle dinamiche: “Hanno fatto quasi 20 puntate del GF e gliene diamo atto”.