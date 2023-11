Grande Fratello 18° puntata: preferito, nominati, l’annuncio su Perla

Alfonso Signorini ha dato inizio alla 18esima puntata del Grande Fratello 2023 con la sorpresa per Fiordaliso. La cantante ha ripercorso alcune fasi della sua vita, soprattutto quelle legate a suo padre. Per farlo, Signorini ha mandato in onda un’intervista che Fiordaliso ha condiviso con il papà, che oggi non c’è più, a Verissimo del 2022. La sorpresa è arrivata quando la cantante si è recata nel Tugurio. Qui ha capito subito che avrebbe preso un caffè con la sorella Cristina. Lei stessa aveva espresso questo desiderio parlandone con Rosy, nei giorni scorsi.

Le due sorelle sono state poi raggiunte dai loro tre fratelli Cesare, Andrea e Franco. “Io te lo dico, fino a Natale basta sorprese, perché le tue sorprese sono impegnative”, ha affermato ridendo Alfonso. La puntata è entrata, dopo questa emozionante sorpresa, nel vivo. Al centro della scena è finito Massimiliano Varrese, che è stato tradito e smascherato dai suoi ‘amici’. Letizia Petris ha preso la parola in diretta e ha svelato un dettaglio inedito, lasciandolo di stucco.

Il tutto ha visto, ovviamente, protagonista Beatrice Luzzi nella 18esima puntata del GF 2023. Infatti, le liti per Massimiliano con gli altri coinquilini sono iniziate per via del suo riavvicinamento a lei. E si è tornati così a parlare della storia tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi. Ci sono tanti dubbi su questa relazione e molti dei gieffini non sono convinti che da parte del concorrente calabrese ci sia un reale interesse.

Nel rispondere a una domanda legata alla questione, Beatrice ha cercato di rispondere ad altro, infastidendo il conduttore. “Sei un grande personaggio, ma non mi puoi chiedere l’ordine, quello lo faccio io, grazie”, ha tuonato Alfonso. I colpi di scena non sono finiti qui, per Garibaldi è arrivata una batosta. Nei giorni scorsi, un gruppo di fan della Luzzi ha fatto volare sulla Casa un aereo.

Il messaggio riportava le iniziali B&G. Hanno tutti dato per scontato che la G fosse quella di Giuseppe. In realtà, Rebecca Staffelli ha fatto sapere di aver ricevuto delle segnalazioni che hanno mostrato un’altra verità. Quella G si riferiva a Grecia Colmenares. Infatti, la coppia di amiche Beatrice e Grecia è molto amata dal pubblico di Canale 5.

Grande Fratello 2023: Signorini annuncia la presenza di Perla nella prossima puntata

La puntata è andata avanti con Giampiero Mughini e il suo lato inedito. Nei giorni scorsi, il giornalista ha raccontato una parte della sua storia, parlando del padre, uomo duro e fascista. Nonostante questo, Giampiero oggi lo ricorda con tanta commozione, perché sebbene avessero pensieri differenti resta sempre suo papà.

Una sorpresa è stata riservata anche a Vittorio Menozzi, il quale al Grande Fratello ha ricevuto la visita della mamma, che ha smontato con eleganza Anita Olivieri. L’attenzione si è spostata su Mirko Brunetti, che ha avuto modo di ascoltare il nuovo video condiviso da Greta Rossetti sui social network. Qui l’ex tentatrice ha nuovamente accusato Angelica Baraldi, chiedendo al fidanzato di stare con gli occhi aperti.

Non è finita qui per Mirko, in quanto Alfonso gli ha raccontato che anche Perla Vatiero, molto amata dal pubblico, ha avuto delle reazioni. Quest’ultima ha attaccato Brunetti. Intanto, Cesara Buonamici non ha ancora ben compreso tutta questa storia: “Ho l’impressione che tu non ci stia dicendo qualcosa”. L’unica che riesce a capire è Perla, che potrebbe essere una donna ferita, in quanto è stata la fidanzata di Mirko per diversi anni e ora lo vede a fianco a un’altra persona.

“A proposito di Perla ci sarà una grossa sorpresa”, ha assicurato Signorini, parlando solo con il pubblico, con il collegamento chiuso con la Casa di Cinecittà. Dunque, i concorrenti non sanno che lunedì 13 novembre 2023 ci sarà probabilmente la visita di Perla. I fan della Vatiero sperano, in realtà, che diventi una nuova concorrente!

Grande Fratello: chi è il preferito e chi ha perso al televoto

Si è toccato l’argomento legato alla storia di Paolo Masella e Letizia Petris. “Sei sempre lì a fare queste pippe madornali, che non so come fa lei a sopportare”, ha tuonato Signorini rivolgendosi al gieffino. Letizia, intanto, ha messo i puntini sulle ‘i’ sottolineando di non voler dare un nome al loro rapporto, ancora. Signorini ha poi mandato in onda un filmato in cui è possibile vedere Beatrice sostenere che Letizia è omosessuale.

La Petris ammette di essere una persona libera, che non si vuole etichettare. Ha avuto in passato anche una relazione con una donna. Io sono Letizia, fine! Se poi voglio stare con Fiordaliso o con Paolo non sono fatti tuoi. Non esistono più le etichette.

Beatrice si è difesa dichiarando che la sua era solo una lettura diversa, per rispondere a Fiordaliso che si chiedeva come mai Letizia non si lasciava andare con Paolo.

È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto. Il meno votato è stato Ciro con l’8% (Grecia 19%, Letizia 17%, Giuseppe 16%, Vittorio 16%, Massimiliano 15%, Giampiero 9%). Petrone è finito così in automatico al televoto.

Grande Fratello 2023: i nominati

La puntata è proseguita con le nomination. Gli immuni eletti dagli stessi concorrenti sono stati Anita, Alex, Vittorio e Beatrice. Cesara Buonamici ha dato la sua immunità a Massimiliano e Mirko. Durante le nomination, Beatrice ha precisato di avere ancora dei sospetti su Varrese e di non avergli mai aperto alcuna porta. Infatti, sta tentando di tenerlo “a bada”. “Ho poche sicurezze, ma questo è un punto fermo”, ha affermato la Luzzi, confermando così di non avere intenzione di dargli alcuna chance. Subito dopo, Varrese, Beatrice e Rosy hanno avuto una ricompensa: una serata nella Suite. Al televoto sono finiti Ciro, Jill, Giuseppe