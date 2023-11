GF, mamma di Vittorio: archi e frecce con classe, così smonta Anita

Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023 è il concorrente più enigmatico di questa edizione. Per questo, Alfonso Signorini vorrebbe tirare fuori ciò che tiene dentro. Stasera arriva per lui una graditissima sorpresa, ovvero la visita di sua mamma Anna, che smonta in diretta Anita con due semplici parole. A detta del conduttore, il gieffino sarebbe una persona riservata e non timida. Invece molto coinquilini non sono attratti da questo suo essere così misterioso. Infatti, Anita e Rosy ritengono che sia pesante e noioso. Al contrario, Massimiliano Varrese crede che sia necessario stare vicino a una persona che ha bisogno anche solo di parlare.

Giuseppe Garibaldi si avvicina spesso a lui per aiutarlo a uscite fuori, tanto che si è preoccupato di sapere se con Beatrice Luzzi si confida. In effetti, proprio con l’attrice ha instaurato un bel legame. E i fan sono felici di questo. Sono tanti i telespettatori che tifano per lui e sono contenti di vederlo stasera protagonista di un blocco. Infatti, c’è chi lo considera uno dei papabili vincitori. Di sicuro nella Casa di Cinecittà coloro che hanno capito le sfumature di Vittorio sono stati Varrese e Luzzi. “Questa profondità è mancata moltissimo nel Grande Fratello e quindi questa cosa ci affascina”, afferma soddisfatto Alfonso.

Anche Cesara Buonamici al GF ammette di essere molto incuriosita da Vittorio. E arriva il momento per Menozzi di riabbracciare sua mamma Anna.

“Non avevamo ancora partecipato perché abbiamo rispettato questo tuo desiderio di fare questo percorso da solo. Sei sempre stato così. Hai fatto tante cose, sempre da solo, con il tuo coraggio e la tua determinazione. Noi ti vogliamo tutti bene. Ho visto un attimo di incertezza e crisi. Noi vorremmo davvero che passassi con più serenità e che avessi più fiducia in te stesso. Hai tanti lati positivi che fai fatica a tirare fuori, sei solare, sei empatico”

Il freeze viene fermato e Vittorio abbraccia subito la sua mamma. “Ti dispiace?”, chiede sua madre, in punta di piedi. “Ma stai scherzando?!”, risponde contento Menozzi. I telespettatori hanno solo complimenti da fare alla mamma di Vittorio, che con classe entra nella Casa più spiata d’Italia, sperando addirittura di non essere di troppo per lui. Chiaramente non lo è: Menozzi è felicissimo.

Di fronte alla mamma, dopo averlo duramente accusato e criticato, Anita Olivieri dichiara che Vittorio è una bellissima persona. E, in effetti, la donna sottolinea questo dettaglio. “Di fronte”, ironizza la madre di Vittorio, essendo a conoscenza delle numerose critiche che Anita riserva a Menozzi. Archi e frecce in diretta, con classe ed eleganza. Il commento di sottofondo che va a smontare Anita manda in tilt tantissimi telespettatori, che applaudono, convinti che la gieffina sia stata “ipocrita”.

Un’altra persona che nella Casa ha compreso il carattere di Vittorio è stata Heidi Baci. Proprio lei, di recente, ha ammesso che fuori dal reality show vorrebbe rivedere Menozzi. E chissà se, una volta conclusa questa esperienza, Vittorio non darà questa possibilità a Heidi, cosa per cui i suoi fan sarebbero molto felici.