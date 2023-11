GF Heidi Baci: Letizia e Paolo smontati e “vorrei rivedere Vittorio”

Heidi Baci, ex concorrente del Grande Fratello, è stata intervistata da Casa Chi ed ha fatto una rivelazione inaspettata. La ragazza ha raccontato che fuori dal programma, a telecamere spente, vorrebbe conoscere più a fondo Vittorio Menozzi.

Ad un mese dall’abbandono si sente pronta a parlare di questo ultimo periodo e dell’esperienza in Casa, avendo un quadro più chiaro della situazione. Secondo Heidi, Vittorio è “l’uomo più affascinante della Casa”. La Baci avrebbe avuto bisogno di più tempo per conoscerlo. Le è dispiaciuto che è stato il programma stesso a spingere troppo il rapporto, “guastandolo”.

“Nella vita reale Vittorio sarebbe stata una persona con la quale sarei uscita a prendere il caffè, parlare con calma, con i nostri tempi. Sicuramente una cosa diversa. Lì dentro hanno velocizzato un po’ i processi e persone come me e Vittorio non sono abituate a questo. Anche lui aveva paura di esporsi, sempre, per quanto riguarda i suoi gusti o quello che pensava. Molto spesso me lo diceva che qualsiasi cosa diventava enorme, Per noi nip non è facile. L’uomo più affascinante è Vittorio. Anche nella sua tenera età riesce ad essere teneramente profondo“

La Baci si è accorta anche che ora, a causa anche dell’uscita di Valentina, Vittorio non ha più un punto di riferimento: “Non so perché lui è in crisi. Per lui ero una spalla, lo difendevo sempre e cercavo di farlo integrare. ora questa cosa non sta avvenendo con nessuno“.

Heidi e il possibile ritorno in Casa

Su un possibile rientro in Casa Heidi ha spiegato che le piacerebbe, ma solo per qualche giorno. Però sarebbe un problema per lei la presenza di Massimiliano Varrese.

“Io lascio un po’ il segno. Io l’ho detto a mio padre di entrare. Sto meglio, ho messo ordine a tutte le mie cose. I miei stanno meglio. Non ho voglia di tornare, soprattutto in questo momento. Sarebbe fastidiosa per me la presenza di Massimiliano. Me lo sto godendo da spettatrice. Meglio così”

La ragazza ha anche spiegato che ora la sua famiglia sta bene ma hanno vissuto un periodo molto duro perché i suoi genitori l’hanno vista soffrire. A loro non è piaciuto vederla in difficoltà e incapace di fermare un uomo che “la stava opprimendo”. Come già raccontato a Verissimo, Heidi ritiene che sia stato Massimiliano a rovinarle l’esperienza.

I commenti su Paolo, Letizia e Anita

Non sono sfuggiti i commenti su altri concorrenti. Secondo Heidi, Letizia non è davvero interessata a Paolo, rispetto a quanto lo è lui. Pensiero condiviso anche da Beatrice e Fiordaliso, all’interno della Casa.

Mentre su Anita, la sua principale rivale del gioco, ha detto: “Vorrebbe giocare, ma non le riesce bene“.

Il futuro di Heidi

Dopo l’uscita dalla Casa, Heidi ha confessato di essere entrata con l’idea di emergere nel mondo dello spettacolo ma forse di aver cambiato idea. Ora sta dando più rilevanza ai social probabilmente perché è molto seguita e la gente si aspetta delle risposte da lei.

La ragazza ha raccontato anche di aver ricevuto moltissimo sostegno, una volta uscita. Questa cosa le ha fatto molto bene a superare il momento di difficoltà che stava vivendo.