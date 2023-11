GF, Varrese tradito e smascherato. Spietati anche Alfonso e Cesara

Massimiliano Varrese al Grande Fratello, in questi giorni, si è lasciato andare a una sfuriata improvvisa e per molti suoi coinquilini senza senso. Sembra proprio che l’attore abbia rotto dei legami solidi che aveva creato nella Casa di Cinecittà. Stasera Alfonso Signorini gli chiede di spiegare cos’è successo e di fare i nomi dei gieffini con cui ha problemi. Il conduttore, poco dopo, ha smentito una dichiarazione di Massimiliano.

Quest’ultimo parte dalle origini per spiegare la situazione, facendo notare che quando erano aperte delle questioni con Heidi Baci molti di loro gli avrebbero chiesto di non abbandonare il gioco. Varrese assicura che aveva già le valigie pronte. Ma Signorini, come tanti telespettatori, non crede che l’avrebbe mai fatto e glielo dice chiaramente, stroncandolo in diretta: Tanto non saresti mai uscito, non credo. Io lo do per scontato. Il pubblico prepara i popcorn, soddisfatto delle stoccate che Alfonso riserva a Varrese, il quale crede di essere molto forte nel televoto.

Al Grande Fratello, l’ira di Massimiliano non si ferma. Quando Fiordaliso spiega che semplicemente i più giovani stanno crescendo dentro la Casa e prendendo delle posizioni, cambiando gli equilibri. Secondo la cantante, però, non c’è nessuno da ringraziare per questo. Ed è proprio per questo ciò che vorrebbe Massimiliano. “Mi avete chiesto anche voi un sostegno”, dichiara l’attore. A questo punto, interviene Cesara Buonamici dallo studio, che si lascia andare a delle belle stoccate per Varrese:

“Mi sei tornato Marchese del Grillo. Hai fatto un po’ tutto da solo. Vabbè ma dai che ti hanno fatto di male. Ancora? L’abbiamo già sentito. Ma se ti ringraziano che ti sei riappacificato con Beatrice? Vabbè ditegli grazie e finiamola così”

Grande Fratello, Letizia sgancia la bomba e smaschera Massimiliano

Il blocco va avanti con la clip che riprende la sfuriata di questi giorni di Massimiliano, che si è scagliato soprattutto contro Giuseppe Garibaldi e che ha generato ulteriori sospetti su una sua probabile strategia. Beatrice Luzzi dice la sua e spiega che in realtà un po’ tutti sono giocatori. Cesara conferma, facendo notare che è giusto che ci siano i giocatori in Casa, visto che questo è un gioco. Intanto, Varrese continua per la sua strada e dichiara di essere deluso dai suoi compagni.

Ed è a questo punto che Letizia Petris fa sapere un fatto inedito, che andrebbe a smascherare Massimiliano. L’attore, infatti, pare voler fulminare con lo sguardo la gieffina e resta davvero spiazzato. Letizia racconta in diretta di aver sentito Varrese, il giorno prima della sfuriata, dire: “Mi sto annoiando sennò esco. Domani vedo con chi posso litigare”. Di fronte alla confessione della Petris, l’attore appare in difficoltà e subito si scaglia contro l’intero gruppo: “Complimenti a tutti quanti!”.

Massimiliano si sente tradito, è chiaro. Una dei coinquilini con cui lui aveva fatto squadra, anche contro Beatrice Luzzi, ora lo vuole smascherare. E insieme a lei ci sono anche altri gieffini, come Anita Olivieri e Rosy Chin. Un colpo basso per Varrese, che si ritrova anche bacchettato dal conduttore.

“Nella Casa un po’ tutti danno un qualcosa, non è che sei l’unico”, tuona ad esempio Alfonso, replicando agli attacchi che l’attore sta riservando a quelli che sembrano essere ormai dei vecchi amici. Anche Fiordaliso richiama Varrese, convinta che si stia comportando senza alcun senso.