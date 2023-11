GF, cosa ha in mente Varrese? Terra bruciata e la perla di Luzzi

Dietro il comportamento attuale di Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023 c’è una strategia? Il pubblico ne è convinto ormai da giorni. Ma cosa sta accadendo? Nella Casa di Cinecittà l’attore si è fatto terra bruciata, litigando con quelli che considera i suoi amici sin dall’inizio. Con tutti loro, Varrese è convinto che riuscirà a battere Beatrice Luzzi al televoto. Una convinzione, la sua, che non rappresenta esattamente la realtà.

Infatti, Massimiliano non è molto amato dal pubblico, come crede. E, intanto, il presunto piano che avrebbe messo in atto per far cadere Beatrice sta facendo ancora discutere. Nella serata di ieri, dopo aver litigato con i suoi amici nella Casa, Varrese ha chiesto addirittura alla Luzzi di raggiungerlo nel suo letto: “Paolo stasera nel letto non c’è, se vuoi venire… io sono libero”. L’attrice ha risposto con un “ci penso” e i suoi fan sperano vivamente che non cada in una trappola.

Non si sa cosa abbia scelto di fare Beatrice al GF questa notte con Massimiliano. L’attrice non è di certo una sprovveduta, anzi sembra essere sempre un passo avanti in tutto. Infatti, nei giorni scorsi sembrava aver compreso il presunto piano messo in atto da Varrese ai suoi danni. Nonostante questo, nelle ultime ore, è possibile vederla divertirsi con l’attore, tra risate e battute.

Non solo, Massimiliano si è sfogato con Beatrice nella notte su ciò che non approva del comportamento del resto del gruppo, come se volesse cercare da lei un’alleanza.

Grande Fratello, Varrese vs Letizia-Rosy-Garibaldi

Nella giornata di ieri, Massimiliano ha litigato con i suoi amici. L’attore si è ribellato nelle scorse ore perché non è stato votato come preferito della Casa, per via del suo avvicinamento con Beatrice. Parlandone con Vittorio Menozzi, Varrese ha ribadito di sentire di avere ragione e di non essere stato compreso dai suoi coinquilini, definendo Giuseppe Garibaldi “Mr Bean”.

“Questa cosa mi ferisce un po’. Dove è la verità? Se uno sclera… se io ho stima di te ti dico: ‘oh, che cavolo succede? Perché stai sclerando?’ Non è che ti dico che stai recitando per metterti al centro dell’attenzione perché nell’ultima puntata. All’inizio con Rosy era partita per scherzo la discussione, come sempre. Era partita stamattina per gioco. Era un gioco, uno scherzo, all’inizio. Poi si è inserito Mr Bean. Nei miei confronti non lo giustifico più”

Tale discorso è stato fatto dall’attore dopo gli accesi litigi avuti con alcuni dei suoi coinquilini. In particolare, dopo il bacio super passionale tra Letizia Petris e Paolo Masella, si sono accese le tensioni. “Tu vuoi giocare, vuoi risultare bello fuori con il pubblico”, afferma furioso Varrese rivolgendosi a Garibaldi e sostenuto da Ciro Petrone.

Non finisce qui, perché Letizia non se n’è rimasta in silenzio di fronte agli sfoghi di Massimiliano, anzi. “Ascolta questa recita valla a fare con chi è capace di recitare con te. Io non sono proprio capace, mi dispiace, vorrei essere capace, ma io vivo di verità non di ca***te”, ha tuonato la Petris. L’attore è rimasto senza parole di fronte a questa accusa.

All’improvviso è arrivato l’intervento di Beatrice Luzzi, che inizialmente sembrava volersi inserire nella discussione in corso. Invece, l’attrice ha nuovamente sorpreso tutti parlando di tutt’altro: “Il problema che abbiamo ad andare al bagno è dovuto da queste cinture che abbiamo tutto il giorno intorno alla pancia, questa è la verità, è questa la verità. Abbiamo tutti i giorni queste cose legate…”.

Una nuova perla quella di Beatrice, che non ha però placato gli animi. Infatti, Varrese ha continuato ad attaccare Letizia, accusandola di voler passare il suo comportamento come una strategia. E non è finita qui. Massimiliano ha anche discusso animatamente con Rosy Chin. L’attore ha iniziato a lanciare delle velenose frecciate alla cuoca, sulla gestione della cucina.

“Lei pensa di essere la regina della cucina”, ha tuonato Varrese. “Tu sei il re delle sentenze”, ha replicato Rosy. La rabbia di Massimiliano deriva dal fatto che la cuoca avrebbe parlato male di Vittorio Menozzi. “Ce l’ho con tutti voi oggi. Voglio la gente chiara, che dice le cose in faccia. Io vedo un sacco di falsità in giro”, ha continuato Varrese.

Ma come mai questo cambio di rotta improvviso da parte dell’attore? Massimiliano sembra aver ritrovato la pace con Beatrice e pare voler lottare contro i coinquilini con cui aveva stretto una forte amicizia. A detta del pubblico, dietro questo suo strano comportamento ci sarebbe una strategia per evitare la Luzzi continui a essere così tanto amata dai telespettatori.