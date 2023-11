GF, l’astuzia di Luzzi: sgama Varrese e fa una richiesta a Garibaldi

Beatrice Luzzi ha ormai sgamato il piano di Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023? Sembra proprio di sì! L’attrice è sempre un passo avanti a tutti e ormai questo è un dato certo. La gieffina, la più amata dal pubblico di Canale 5, ha notato in questi giorni un notevole cambiamento del suo collega. Beatrice, però, non è una sprovveduta, come ha dimostrato da sempre nella Casa di Cinecittà e sembra aver ormai capito come stanno davvero le cose.

Nelle scorse settimane, Varrese aveva parlato con alcuni suoi coinquilini di un misterioso piano che ha intenzione di mettere in atto per smascherare Beatrice. Molti telespettatori hanno ipotizzato che la sua idea fosse quella di avvicinarsi alla Luzzi per sedurla e per farle cadere la maschera. Pare proprio che Massimiliano abbia già dato inizio al suo piano, che potrebbe però non avere un continuo. Infatti, la Luzzi sembra aver fiutato qualcosa e ora è pronta a fermare tutto.

Nella serata di ieri, al GF Beatrice si è lasciata andare a una confessione con Giuseppe Garibaldi. I due hanno parlato di Varrese e della sua improvvisa volontà di deporre le armi. L’attrice ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di andare oltre con l’attore. Dunque, indipendentemente da tutto, la Luzzi non è interessata ad avere una relazione con il collega, anzi.

Per lei questa è solo una semplice tregua. Dopo di che, Beatrice ha ammesso di fronte a Garibaldi di voler fermare Massimiliano, qualora avesse in mente di provarci con lei. Quindi la Luzzi, con astuzia, vuole fermare il piano di Varrese prima ancora che si sviluppi. Questo dimostra che l’attrice potrebbe aver sgamato le intenzioni dell’attore.

Inizialmente la gieffina tanto amata fuori dalla Casa di Cinecittà ha fatto capire a Garibaldi di non aver mai avuto intenzione di dormire nello stesso letto con Massimiliano. Dopo di che, l’attrice ha chiesto al bidello calabrese se avesse già detto a Varrese di non provarci con lei. “Non so se ci sta provando, ma glielo hai detto?”, ha chiesto.

Garibaldi si è detto dubbioso su questo e poi le ha rivelato di aver detto a Massimiliano che qualora avesse notato qualcosa che poteva dargli fastidio glielo avrebbe detto. Ma ecco che Beatrice ha chiesto a Giuseppe di aiutarla a fermare Varrese: “No, però non vorrei che lo facesse. Almeno in questo aiutami”.

Il gieffino calabrese aiuterà in questo Beatrice? Garibaldi, che nel tempo ha perso colpi, potrebbe ritrovare il sostegno del pubblico aiutando appunto la Luzzi a fermare Massimiliano e il suo piano. Non resta che attendere per scoprire quale strada Giuseppe deciderà di percorrere.