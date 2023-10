GF Varrese-Luzzi: oscuro piano svela la strategia. Cesara al veleno

Non tutti i telespettatori lo sanno, ma al Grande Fratello 2023 Massimiliano Varrese, nei giorni scorsi, ha annunciato di voler mettere in atto un piano per smascherare Beatrice Luzzi. Nel corso della diretta della 15esima puntata del reality show, torna alla mente di molti la scena in cui l’attore si vantava di avere un asso nella manica. Questo andrebbe a spiegare tante cose. Facendo il punto della situazione, il conduttore stasera porta l’attenzione sulla complicità nata tra i due attori negli ultimi giorni.

Fino a qualche giorno fa, Varrese e Luzzi se ne dicevano di oggi. Qualcosa, dopo il confronto nello studio di Canale 5, è decisamente cambiato. Il padrone di casa stasera manda in onda il filmato che mostra appunto questa trasformazione da parte di entrambi, che ora ridono e scherzano insieme. Signorini fa notare che Beatrice sembra seguire un copione molto raffinato. Intanto, l’attrice spiega che l’avvicinamento a Massimiliano non è legato alla fine della storia con Giuseppe.

Alfonso al GF si chiede, però, quanto ci sia di spontaneità e quanto di strategia nel nuovo rapporto tra Varrese e Luzzi. Massimiliano racconta che il tutto è accaduto in modo naturale:

“Io ho sempre manifestato il desiderio di avvicinarmi a Beatrice. Gli avevo confidato a Giuseppe che aspettavo quando ci sarebbe stato uno scatto. Dopo il confronto in studio ho visto Beatrice in un altro modo. Non bisogna provarci per forza con una donna”

Signorini continua sulla sua strada, facendo notare che durante la clip è possibile vedere Garibaldi dire che Beatrice e Massimiliano sono “due professionisti”, come se volesse far intendere che stanno recitando. Il gieffino calabrese conferma: “Si vede la maturità, che sanno recitare, esibirsi..”. Cosa c’è dietro quanto sta accadendo tra Beatrice e Varrese al GF?

Qualche fan dell’attrice non dimentica un discorso fatto da Massimiliano con alcuni dei suoi amici nella Casa di Cinecittà. L’attore, nelle scorse settimane, ha rivelato a questi coinquilini di avere in mente un piano, di cui non può parlare, ma che servirà a smascherare Beatrice. L’unico a conoscenza di questa idea sarebbe Ciro Petrone.

Le sue parole hanno insospettito parecchio, in quanto Ciro ha fatto addirittura presente che il suo piano potrebbe scombussolare l’intera Casa. Di cosa si tratta? I fan di Beatrice avevano proprio ipotizzato che Massimiliano si sarebbe avvicinato a lei per sedurla. E molti telespettatori ora credono che il piano di Varrese sia entrato in azione, anche perché lui stesso aveva anticipato che presto avrebbero capito.

Grande Fratello: Buonamici on fire, Garibaldi contro Beatrice Luzzi

A dire la sua ci pensa anche Cesara Buonamici. Dallo studio di Canale 5, l’opinionista non risparmia nessuno, anzi. Infatti, la giornalista si lascia andare a una serie di domande spinose per Beatrice e Massimiliano:

“Massimiliano, se adesso Beatrice si siede sul tuo letto fai una scenata come l’altra volta? Ti voglio far notare una cosa, hai visto quando si depongono le armi? Beatrice non è cambiata, lei è sempre stata dolce. Ho una domanda anche per Beatrice: ora lui non è più un serpente?”

Cesara cerca di provocare i due concorrenti; subito dopo Giuseppe Garibaldi perde ancora punti e viene rimproverato da Signorini e Buonamici. Alcune clip mostrano il gieffino calabrese che attacca Beatrice dopo la scorsa puntata. Parlando dell’attrice, ha spiegato ai suoi amici che non è sempre stata lei a raggiungerlo nel suo letto.

“Non è per niente elegante far sapere agli amici chi si infila nel letto degli altri”, tuona Alfonso. Dopo di che, il conduttore cerca di capire cosa Beatrice voglia dire quando dice che Giuseppe ha “un’anima primitiva”. Lui la accusa di voler definire così la sua estrazione sociale. L’attrice questa volta è in difficoltà, cerca di dare una risposta concreta, ma poi si passa ad altro.