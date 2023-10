GF, Anita cita Ultimo: regia agisce. Varrese: il piano su Luzzi scuote

Cosa sta accadendo nella Casa del Grande Fratello 2023 in queste ore? A poche ore dall’inizio della nuova puntata, i gieffini regalano nuovi colpi di scena. Anita Olivieri ha parlato di Ultimo ed è stata censurata. Intanto, Massimiliano Varrese scuote la Casa di Cinecittà con il suo piano contro Beatrice Luzzi. Ma partendo da Anita, le sue parole hanno attirato immediatamente l’attenzione della regia. Nella serata di ieri, la Olivieri ha parlato di Vittorio Menozzi, rivelando di non essere interessata a lui, in quanto lo trova noioso.

Dopo di che, la giovane gieffina ha raccontato alcuni dettagli sul suo ex fidanzato. Pare che quest’ultimo abbia frequentato l’ex fidanzata di Ultimo. Si tratta di Federica Lelli, con cui il noto cantautore romano ha avuto una relazione di circa due anni. Infatti, come i suoi fan sanno bene, molti dei suoi brani sono caratterizzati da riferimenti nei suoi confronti. La Olivieri si è lamentata del fatto che oggi non riesce più ad ascoltare le canzoni di Ultimo, addirittura, a causa dell’ex fidanzato.

“Poteva mettersi con chiunque e invece è così. Sono stati insieme 4 o 5 mesi”, ha spiegato Anita al GF. La regia, però, ha deciso di agire di fronte ai racconti della Olivieri, tanto che ha censurato spesso il suo discorso. Ha tolto l’audio e cambiato inquadratura più volte. Probabilmente, la regia ha cercato di evitare di causare intoppi con persone esterne.

Grande Fratello 2023: Massimiliano e il piano contro Beatrice

Ora che Heidi Baci non fa più parte dei giochi, Massimiliano Varrese deve trovare altre strade da percorrere. E, ancora una volta, nel suo mirino c’è Beatrice Luzzi. Tra loro non è affatto tornato il sereno, come poteva sembrare e per la felicità del pubblico. L’attore ha confessato a Fiordaliso, nelle scorse ore, di essere convinto del fatto che la collega sia innamorata di lui.

Non solo, starebbe mettendo in atto un piano che potrebbe scuotere la Casa di Cinecittà, contro Beatrice. Nella serata di ieri, Ciro Petrone, Fiordaliso, Massimiliano, Rosy Chin e Anita hanno chiacchierato in piscina. Qui il primo ha rivelato che Varrese sta preparando un piano contro Beatrice. Le parole pronunciate da Ciro, come riporta Biccy, fanno pensare che l’attore sia pronto a tutto:

“Se lo fai succede un casino. Cade la casa. Il protagonista di questa cosa? Ragazze al centro c’è Max. Se lui arriva fino alla fine che la porta a fare una cosa del genere e poi la molla e le dice… Mamma mia succede un casino veramente. Io non posso dirlo è una cosa pensata da lui. Non lo sto inventando è verissimo. Quando succederà direte ‘Massi che hai combinato’. Non posso dire chi è l’altra persona coinvolta”

Varrese è rimasto vago sulla questione, dichiarando di non poter dire nulla per il momento e che solo Ciro è al corrente di tutto. L’attore ha solo fatto presente che nelle prossime puntate i suoi coinquilini capiranno. Pare che Rosy abbia compreso il piano di Varrese e anche i telespettatori.

Il pubblico è certo che il piano prevede che Varrese si finga innamorato di Beatrice, per farle ammettere i suoi sentimenti. Dopo di che, dovrebbe smascherarla. Almeno questo è ciò che lui spera. Più che smascherare la Luzzi, però, Massimiliano potrebbe solo peggiorare la sua stessa situazione agli occhi del pubblico, che non riesce proprio ad apprezzarlo in alcun modo.