GF, la lettera di Heidi. Accuse al reality, Cesara e Vittorio incantano

Nel corso della 12esima puntata del Grande Fratello 2023, Heidi Baci ha modo di spiegare solo in parte cos’è successo quando ha deciso di abbandonare il gioco. Prima di arrivare a questo importante momento, Alfonso Signorini si collega con la Casa e manda in onda una clip con i momenti che hanno portato l’ex gieffina a prendere questa dura decisione. Ovviamente non sono mancate le immagini del confronto tra Heidi e il padre.

L’incontro ha diviso il pubblico, mentre nella Casa la maggior parte dei concorrenti ha giudicato negativamente il discorso fatto dal padre. Massimiliano Varrese in diretta stasera ammette che “fa male vedere queste immagini”. Detto ciò, si accanisce contro il padre di Heidi. Alfonso, però, cerca di difendere l’uomo:

“Queste parole sono da parte di un padre preoccupato per la figlia. Heidi non è uscita da un’ovatta che non avesse connessione con ciò che ci circonda. È una donna matura che ha fatto le sue scelte”

Il blocco dedicato alla questione Heidi va avanti con i commenti dei suoi ex coinquilini dopo la sua uscita. Dopo di che, Signorini rivela che la Baci ha abbandonato il gioco dopo una telefonata con la madre durata solo 40 secondi. Molti dei fan dell’ex gieffina, però, si stanno ribellando. In particolare, a ribellarsi sono i telespettatori che hanno compreso la preoccupazione del padre di Heidi, considerata l’oppressione esercitata da Varrese, messa in evidenza più volte dallo stesso Signorini.

Eppure stasera la clip non mostra tutto quello che è successo tra Heidi e Massimiliano, come i momenti in cui lei dichiarava di non voler avere questa relazione in quanto si sentiva oppressa e soffocata dall’attore. Questi telespettatori credono che tutto questo riesca a far passare come Varrese come vittima. A rispettare il pensiero di molti ci pensa Cesara Buonamici, che non tiene in considerazione solo il confronto in diretta ma anche la vita in generale condotta da Heidi da donna libera:

“Non me la sento di dare alla famiglia dei retrogradi. Si vede la vita di Heidi, che non è stata tenuta al guinzaglio. Non so perché il padre sia partito da Pescara… Con Massimiliano non è accaduto niente, oltre gli sguardi e i no. Un niente che è stato sotto gli occhi di milioni di persone. Il meccanismo dei genitori è un meccanismo di protezione verso la figlia. La reazione dei genitori è preventiva. La reazione che mi sorprende è quella di lei. Tu Massimiliano sei stato difeso nell’immediato da Alfonso”

Grande Fratello: il pubblico si accanisce ancora contro Massimiliano Varrese

Massimiliano in diretta dichiara che non sa cosa accadrà in futuro, ma che di sicuro terrà conto delle ultime parole che gli ha detto Heidi, quando ha chiuso definitivamente tutto dopo il confronto con il padre. Alfonso vuole anche parlare dell’avvicinamento tra Varrese e Beatrice Luzzi, la quale si è lasciata intenerire dalla sua reazione dopo l’uscita della Baci. Per la prima volta i fan non sostengono l’attrice.

La situazione sul web si complica quando arriva per Massimiliano una sorpresa da parte della madre, la quale ha girato per lui un video messaggio e stasera lo raggiunge in Casa. A detta della maggior parte dei telespettatori (raro trovare qualcuno schierato con l’attore), tutto questo servirebbe a ripulire l’immagine di Varrese, che di sicuro appena finirà al televoto non se la vedrà bene. La mamma preferisce comunque non gettare benzina sul fuoco, evitando di esprimere la sua opinione sul confronto tra Heidi e suo padre.

La donna approva anche il discorso di Cesara, la quale insiste sul fatto che il papà della Baci abbia seguito un istinto di protezione.

Grande Fratello: Heidi Baci parla attraverso una lettera in diretta

Signorini annuncia che Heidi, con cui lui il programma è rimasto in costante contatto, ha voluto essere presente e parlare attraverso una lettera. Il conduttore non nasconde che nelle prossime puntate, la Baci parlerà di persona. Per ora bisogna accontentarsi di una lettera:

“Ciao ragazzi, è doveroso dare delle spiegazioni. Nell’ultimo periodo ho mostrato segni di titubanza, che i miei genitori hanno vissuto con malessere. Non posso scendere nei dettagli. La situazione è ancora delicata, posso dirvi che ho compreso il gesto di mio padre. La mia famiglia aveva bisogno di me. Vi abbraccio tanto. Ps. Vittorio e Letizia siete unici, mi mancate”

Vittorio Menozzi e Letizia Petris apprezzano il saluto speciale da parte di Heidi. In particolare, il primo si dice felice del tempo che ha trascorso con la Baci e, facendo felici i fan che vorrebbero vederli insieme, dichiara di essere speranzoso di rivederla fuori dalla Casa.

Piu che grande fratello stasera e un grande horror ,che schifo , che vergogna ,squallore ,fare passere un ossessivo per un sole , questa e follia , riapriamo i manicomi #GrandeFratello — chris1520 (@chrisai30180464) October 19, 2023

LUI INSISTE io sono allibita. Questo è folle #grandefratello — Giorgia ???? (@GiorgiaMastu) October 19, 2023

Cesara è l'unica che si sta espondendo raccontando la verità. Non può fino in fondo #fuorivarrese #iostoconheidi #grandefratello — Marta (@Marti909090) October 19, 2023