Grande Fratello, Garibaldi ‘terrorizza’ Mirko su Perla. Luzzi è top

La puntata del Grande Fratello 2023, che sarebbe dovuta andare in onda il 15 novembre, è stata spostata a domani, 16 novembre, così come l’ingresso di Perla Vatiero. L’ex partecipante di Temptation Island 2023 entrerà nella Casa di Cinecittà nella serata di domani e i gieffini non dovrebbero essere al corrente di questo. Eppure qualche telespettatore fa notare che, dopo il confronto a distanza tra Perla e Mirko, nell’aria in Casa gira questa ipotesi.

Per il momento, la Vatiero si trova in isolamento in hotel, poiché è risultata positiva al Covid-19. Pare che domani sarà già pronta a fare il suo ingresso e, intanto, nella Casa Mirko parla spesso di lei. Lo fa anche con Beatrice Luzzi, con cui sembra aver instaurato un bel rapporto. Infatti, spesso si confida con l’attrice, la quale si mostra sempre disponibile ad ascoltarlo. Brunetti dichiara di essere fortemente interessato a far andare bene la sua relazione con Greta Rossetti.

Eppure c’è chi è convinto che Mirko al GF abbia ormai dimostrato di essere ancora innamorato di Perla. Le loro lacrime in diretta, durante il confronto a distanza di lunedì sera, potrebbero aver dato una conferma a questo. E ci sono moltissimi fan che sperano in questa svolta all’interno della Casa di Cinecittà. Ci sono sempre più dubbi anche per via di alcune affermazioni fatte dallo stesso Brunetti in queste ore.

Innanzitutto ha ammesso di aver sognato di avere un altro confronto con l’ex fidanzata. Oltre questo, sembra averlo infastidito una battuta di Giuseppe Garibaldi, il quale ha chiuso la sua relazione con Beatrice Luzzi. Secondo quanto riportano dei telespettatori sul web, il gieffino calabrese ha ironizzato sulla situazione, facendo capire che ci proverebbe con Perla.

Questa sua affermazione ha fatto tremare Mirko, il quale si è mostrato subito geloso e avrebbe tuonato scherzosamente: “Ti spacco i denti”. Non solo, poco dopo, si è lasciato andare in cucina a battuta rivolgendosi a Garibaldi mostrando ancora la sua gelosia: “Oltre a Perla anche la torta mi vuoi rubare?”.

A detta di molti telespettatori, la gelosia di Mirko nei confronti dell’ex fidanzata Perla sarebbe tanta e anche evidente. Bisognerà capire cosa accadrà quando la Vatiero varcherà la porta rossa. Intanto, Greta Rossetti fuori continua a sostenere Brunetti, dichiarando di essere sempre al suo fianco e di averlo apprezzato durante il confronto con Perla in diretta TV.

Nel frattempo, sebbene la puntata del GF non sia andata in onda stasera, Beatrice Luzzi continua a tenere compagnia ai telespettatori. I video dell’attrice che si diverte nella Casa di Cinecittà e bella mettono allegria ai numerosi fan che tifano per lei. La Luzzi, da vera protagonista, è in grado di tenere l’attenzione puntata su di sé in qualunque momento, risultando agli occhi del pubblico sempre come una persona vera.

Ma non è solo girando per la Casa ballando e riservando consigli agli altri gieffini che oggi Beatrice attira l’attenzione su di sé. Nessun litigio in particolare, semplicemente la Luzzi fa intendere di aver provato con Giuseppe Garibaldi solo attrazione fisica. La storia per lei sembra chiusa e fa intuire che mentalmente non era poi così presa.