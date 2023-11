Grande Fratello 16° puntata: nominati. Com’è stato punito Mughini

La 16esima puntata del Grande Fratello 2023 è iniziata con Alfonso Signorini che ha ammesso di avere il dente avvelenato. Il conduttore ha anticipato che nel corso della serata avrebbe affrontato l’argomento con gli stessi concorrenti. In particolare, ha criticato chi se ne sta in giardino in crisi. Una volta che si è collegato con la Casa di Cinecittà, il padrone di casa ha preferito dare inizio all’appuntamento una clip che ha riassunto la serata di Halloween trascorsa dai gieffini.

La puntata è andata avanti con Fiordaliso, che nelle ore precedenti aveva dato vita a uno sfogo contro vari coinquilini. Signorini in diretta ha preso la palla al balzo per rimproverare alcuni gieffini in diretta e la sua sfuriata ha ribadito i problemi di questa edizione. Il conduttore ha poi parlato con Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, la cui storia sembra essere ormai giunta al termine. Cesara Buonamici ha chiesto al gieffino calabrese di essere finalmente chiaro su questa situazione.

Ma ancora una volta Giuseppe è apparso titubante. La nuova puntata del GF è andata avanti con una sorpresa per Ciro Petrone, il quale ha potuto riabbracciare la sua storica fidanzata, Federica, con cui ha partecipato a Temptation Island. Giuseppe è tornato al centro della scena di quando Alfonso l’ha invitato a recarsi nel confessionale. Qui il conduttore ha chiesto a Garibaldi di essere sincero su ciò che prova per Beatrice:

“È normale che ogni volta ho le farfalle allo stomaco. Ci tengo tantissimo a lei e gliel’ho detto: lascio tutto al fato. Non voglio forzare le cose. Dentro di sé qualcosa prova, io lo vedo. Sì, sono consapevole che lei mi abbia regalato molto. Gliel’ho detto più volte, che mi ha insegnato più cose qui dentro”

Grande Fratello, chi ha perso al televoto: le percentuali

La puntata è andata avanti con una clip che ha smascherato in diretta Angelica Baraldi e che ha fatto esultare molti telespettatori. Dopo di che, Signorini ha regalato un bel momento al pubblico, con Jill Cooper e Fiordaliso che hanno parlato dell’età che avanza e del fatto che la giovinezza non torna. Con questo messaggio, le due concorrenti hanno consigliato a tutti di godersi ogni attimo della vita, in quanto il tempo passa e la vita è una. Durante questo blocco, Cesara Buonamici ha rivelato un retroscena sul suo lavoro al TG5.

Subito dopo è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto: l’inquilino meno votato è stato Alex Schwazer con l’11,6% (Beatrice 58,2%, Fiordaliso 15,4, Giselda 14,8%). Ancora una volta, è stata la Luzzi a essere votata come la preferita dal pubblico. Alfonso ha continuato la puntata concentrandosi su Giselda Torresan, a cui Mauro Corona, per il quale esprime sempre apprezzamenti, ha inviato un video messaggio:

“Buonasera Alfonso Signorini, so che c’è una ragazza che ama le montagne e parla ogni tanto di me. Questo mi ha fatto piacere e vorrei recapitarle questo libro Le altalene, che parla della mia vita, delle montagne, dei boschi… parla di me, insomma. Vorrei regalarle un pezzettino della mia vita”

Ed è arrivato il blocco per Massimiliano Varrese, che in questa puntata non ha avuto modo di intervenire più di tanto. L’attore si è lasciato andare a un momento di lacrime, quando ha ricordato la morte dello zio, che l’ha portato a vivere uno dei momenti più bui della sua vita. Le risate sono tornate nella Casa di Cinecittà con Rosy Chin, a cui è stata fatta una sorpresa per il suo compleanno.

Signorini ha fatto entrare alcune persone travestite, che già avevano fatto visita ai coinquilini in questi giorni. Proprio la cuoca era apparsa la gieffina più spaventata da queste presenze. Per questo, Alfonso ha fatto in modo di sorprenderla con il loro ritorno nella Casa. E non è finita qui: per Rosy è arrivato un video messaggio di auguri da parte della sua famiglia.

Grande Fratello: Alfonso e Cesara riprendono Mughini

Nel corso della puntata, Signorini ha rimproverato Giampiero Mughini per via della sgradevole battuta che ha riservato ad Angelica in questi giorni. Il giornalista è apparso perplesso di fronte al fatto che la Baraldi è rimasta male:

“Ma non diciamo assurdità, quelle sono battutacce. Non ci posso credere che Angelica sia rimasta male e che si aspetti da me qualcosa di negativo”

Angelica, però, ha confermato di esserci rimasta male. Mughini era convinto che la gieffina avrebbe capito la sua battuta, in quanto hanno un bel rapporto. Infatti, il giornalista continua a ribadire la sua versione. A questo punto, ha cercato di farlo riflettere Cesara:

“Hai fatto battutacce che gli altri non potrebbero fare, però renditi conto che sei dentro la Casa, dove ci sono delle regole che dovete rispettare tutti”

In effetti, molto probabilmente, un altro concorrente al suo posto avrebbe ricevuto una punizione abbastanza dura, come la squalifica. Anche Alfonso ha fatto notare al giornalista che certe parole hanno un peso e possono ferire le persone che ha di fronte. Intanto, Angelica non è riuscita a trattenere le lacrime. Nessun provvedimento, dunque, per Mughini, il quale però è poi finito al televoto. Pertanto, a punirlo sono stati i suoi coinquilini.

La puntata del Grande Fratello del 2 novembre è andata avanti con il solito blocco legato a Mirko Brunetti. Dopo aver visto alcuni post condivisi da Greta Rossetti, il gieffino ha ribadito di non avere alcuna intenzione di farlo tornare con Perla Vatiero e di sperare di ricucire un rapporto con l’ex tentatrice. Alfonso ha invitato Mirko a godersi questa esperienza, senza stare lì a pensare sempre all’ex fidanzata e a Greta.

GF 2023: chi è finito al televoto, Cesara cerca il colpo di scena

Sono iniziate le nomination. Gli immuni scelti dai concorrenti sono stati Fiordaliso, Anita e Paolo. Buonamici ha scelto di dare l’immunità a Beatrice e Grecia (come le aveva consigliato Signorini). Il web ha approvato totalmente questa scelta, in quanto sono sempre loro le gieffine che vengono nominate. Al televoto, che porterà a un’eliminazione definitiva, sono finiti Alex (il meno votato dal pubblico), Giampiero, Giuseppe e Angelica.

Salvare Beatrice e Grecia non ha comunque reso le nomination più coinvolgenti, in quanto quasi tutti i concorrenti hanno nominato Mughini in modo abbastanza scontato. Giampiero ha ammesso di sentirsi offeso dal fatto che gli altri concorrenti non abbiano compreso le sue intenzioni.

“Credo di non essere stato mai offeso così nella mia vita. Era una battutaccia, ma mandata da voi in onda così è stata fraintesa. Non si può pensare che io volessi offendere una persona a me cara”, ha dichiarato furioso il giornalista.