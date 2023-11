Buonamici, il retroscena al GF: “Al Tg5 mi sento morire quando…”

Cesara Buonamici è conosciuta come volto del TG5, sin dai primi anni. Il telegiornale di Canale 5 la vede, a settimane alterne, dietro al bancone a raccontare le ultime notizie. Inaspettatamente, la nuova e inedita edizione del Grande Fratello l’ha accolta in studio a fianco ad Alfonso Signorini. Lei è l’unica opinionista del reality show e inizialmente c’erano solo impressioni negative riguardanti questa scelta. Invece, sin dalle prime puntate, Cesara è riuscita a conquistare una buona porzione di pubblico e a superare di tanto le aspettative. Stasera la giornalista si svela su se stessa e su un retroscena riguardante il TG5.

Ciò avviene nel corso della 16esima puntata del GF, quando Alfonso Signorini concentra l’attenzione su Jill Cooper e Fiordaliso. Le due gieffine, nei giorni scorsi, hanno riflettuto molto sulle loro vite. Entrambe sono arrivate alla consapevolezza che bisogna godersi ogni momento della propria vita, in quanto il tempo scorre in fretta. Per Jill, ad esempio, dai suoi 20 anni finora sembra che sia trascorso solo un giorno. Un modo di dire per far capire che gli anni sono passati velocemente.

Jill e Fiordaliso sentono il peso dell’età, ma entrambe non vogliono lasciarsi sopraffare da questo. Infatti, le due gieffine vogliono continuare a vivere, come è giusto che sia, con spensieratezza e con uno spirito giovanile. Signorini vorrebbe, però, conoscere il pensiero di Cesara Buonamici al riguardo. Ebbene, la giornalista non vive l’avanzare dell’età come Fiordaliso e Jill.

“Vi dico una cosa rivoluzionaria: questo succede a tutti”, dichiara ridendo Cesara. L’opinionista del GF sembra non sentire il peso dell’età in questo modo, tanto che ammette di non riuscire a guardare video e foto che la ritraggono da giovane. A questo punto, parla di un momento del TG5 che la imbarazza parecchio, ovvero quando vengono mostrate le immagini delle prime edizioni.

“Mi sento morire perché tornano quelle immagini”, afferma Cesara imbarazzata. Dopo di che, si svela sul suo lavoro dietro al famoso bancone del telegiornale di Canale 5: “Ero talmente intimorita all’inizio… io sono contenta del lavoro che faccio. Io non ci penso al tempo che passa. Non sono mai stata bellissima come Jill, ad esempio”.

Queste le parole di Buonamici nello studio di Canale 5. La giornalista non si tira indietro e parla di sé quando Signorini mostra curiosità. E, intanto, continua a farsi apprezzare dal pubblico nel ruolo di opinionista.