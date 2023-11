GF, Signorini inquieto fa a pezzi i giovani. La sfuriata dice tutto

Alfonso Signorini dà inizio alla 16esima puntata del Grande Fratello 2023 con un rimprovero ai gieffini più giovani, che dice tanto. Il conduttore sceglie di sfruttare lo sfogo di Fiordaliso di ieri sera per cercare, ancora una volta, di svegliare la maggior parte dei concorrenti. Questo è l’ennesimo segnale che il padrone di casa con questo cast è seriamente in difficoltà. Difficile trovare delle dinamiche su cui puntare gli appuntamenti in diretta, se non quelle che vedono protagonisti Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese o Grecia Colmenares. Il conduttore è stanco di questo, perché si è ormai compreso che questo cast fatica a intrattenere il pubblico, fatta eccezione per i momenti che riguardano Beatrice.

I più giovani inquilini appaiono spenti e sempre in crisi. Non solo, danno l’impressione di avere paura di sbagliare. L’intera casa ruota intorno a un solo personaggio, quello di Beatrice Luzzi. Un personaggio vincente, ma che non può di certo bastare per ottenere dati di ascolti televisivi più soddisfacenti. Signorini sembra deluso dai concorrenti, quelli che non si danno proprio una mossa e non smuovono le dinamiche.

“Non venite al Grande Fratello se state poi in giardino in crisi, perché ci sono tante persone che sognano di stare lì”, dichiara inizialmente Alfonso, prima di collegarsi con la Casa di Cinecittà. Poco dopo ne parla con i diretti interessati, mandando in onda la clip in cui è possibile vedere Fiordaliso esplodere contro vari gieffini: Letizia, Paolo, Angelica e Mirko Brunetti. La cantante ritiene che questi giovani gieffini siano fermi nella loro posizione e non si lascino andare alle emozioni.

Inoltre, è convinta che Giuseppe Garibaldi sia un grande giocatore. Dopo aver visto la clip del suo sfogo, Alfonso non nega che il pensiero di Fiordaliso “è condiviso da parecchie persone vedendo le vostre continue lagne”. Il conduttore sa già da chi iniziare: “Iniziamo dal piagnisteo per eccellenza, lo dice Fiordaliso eh… iniziamo da Letizia, che lei non ne può piu delle tue lagnanze”.

La Petris non ha molto da dire, semplicemente dichiara di accettare il pensiero della nota cantante. Dopo il messaggio ricevuto dal fidanzato, Letizia aveva promesso a se stessa che si sarebbe messa al primo posto. Ma ecco che ha iniziato ad avere un rapporto con Paolo che non convince molto, soprattutto Fiordaliso, che la accusa di tenere il macellaio in sospeso. A intervenire ci pensa Paolo, in quanto Letizia sembra non voler neppure replicare:

“Non è lei che mi tiene appeso, sono io che sto appeso. Sta a me aspettare. Se ha una situazione complicata non deve sentirsi costretta dalle circostanze. Ci vuole tempo per macchinare una cosa”

Signorini, però, vuole avere un commento di Letizia, la quale ammette di aver capito che la sua relazione fuori non la fa stare bene, al contrario del suo rapporto con Paolo. Detto ciò, però, non vuole mettersi fetta. Non cerca lo scontro neanche Angelica, che sebbene sia stata fortemente attaccata da Fiordaliso appare come un angelo sorridente:

“C’è questa gag dall’inizio, perché ho descritto Rick in maniera strabiliante e tutti lo stanno aspettando. Io faccio da mangiare solo per me per il glutine, per la contaminazione. Spesso sono in cucina ad aiutare Rosy”

Arriva il turno di Mirko Brunetti, il quale chiede a questo punto di far entrare sia Greta Rossetti che Perla Vatiero per smuovere la sua situazione. A questo punto, Alfonso ci tiene a rimproverare anche Ciro Petrone, che di recente ha rivelato di aver pensato in questi giorni di lasciare la Casa di Cinecittà. Il conduttore appare davvero infuriato, probabilmente perché dal gieffino si aspettava più rumore in queste settimane:

“Mi pare una critica ai giovani che forse vivono con il freno a mano, che non vivono questa avventura. Ad esempio Ciro, anche basta! Sei al Grande Fratello, hai tanto insistito tu, non abbiamo insistito mai. È da settimane che non ti muovi, devi darti una mossa. Prendi una tisana. Se non state bene dentro la Casa uscite, ve lo dico”

Ciro resta senza parole e ribadisce di non riuscire a dormire la notte. Dopo di che, Fiordaliso prende la parola e ammette di essere arrivata alla conclusione che non riesce a capire questi giovani gieffini. Ma Alfonso torna su Paolo: “Tu ogni volta sembra che sei incavolato col mondo”. In sua difesa corre Cesara Buonamici, che mostra tutto il suo appoggio a questo gieffino.

“Non mi toccare Paolo”, afferma l’opinionista. “A me piace provocare”, risponde Alfonso, confermando il suo voler smuovere le acque nella Casa di Cinecittà. E non può mancare l’opinione di Beatrice Luzzi, l’anima e la protagonista di questa edizione. L’attrice crede, innanzitutto, che la nomination abbia dato a Fiordaliso la spinta per lasciarsi andare.

Oltre questo, Beatrice sostiene lo stesso pensiero della cantante sui gieffini più giovani, ritenendo che a loro manchi la libertà di sbagliare e il coraggio.