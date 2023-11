GF, Fiordaliso spara a zero su mezza Casa: “Ora mi fanno fuori!”

A poche ore dalla sedicesima puntata del Grande Fratello, nella Casa gli animi sono tutt’altro che distesi. Nella serata di mercoledì 1 novembre, Fiordaliso si è lasciata andare ad un’accesa sfuriata in cui non ha risparmiato nessuno. Tra un’invettiva e l’altra, la cantante piacentina si è scagliata, per ragioni differenti, contro Angelica Baraldi e Giuseppe Garibaldi, ha criticato Mirko Brunetti e, dulcis in fundo, ha colpito e affondato anche Letizia Petris e Paolo Masella.

Un dettaglio di cui tenere conto è che, attualmente, Fiordaliso è al televoto insieme ad Alex Schwazer, Beatrice Luzzi e Giselda Torresan. Per la voce di Non voglio mica la luna si tratta della prima volta in nomination e questo, certamente, potrebbe aver influito sul suo umore. Fatto sta che un momento di confidenze con Rosy Chin, la Torresan e il già citato marciatore si è trasformato in uno sfogo senza peli sulla lingua. La cantante era molto legata a Valentina Modini, eliminata nel corso della puntata di lunedì 30 novembre. Secondo il suo parere, avrebbe dovuto essere Garibaldi a conquistare un biglietto di sola andata fuori dalla Porta Rossa.

Il concorrente calabrese ‘ha giocato sporco‘, sostiene la 67enne. Le sue ultime mosse, dalla lettera che ha scritto per fare ammenda con la Luzzi al suo atteggiamento insolitamente remissivo degli ultimi giorni, rientrerebbero in una disperata strategia per conservare il suo posto nel bunker di Cinecittà. Quanto ad Angelica, il suo continuo menzionare il fidanzato comincia a dare sui nervi a Fiordaliso.

“E mi pare Mark Caltagirone – ha tuonato, alludendo all’arcinoto Prati-Gate – E poi che fa qui dentro? Non lava nemmeno un piatto!“. La gieffina non ha tutti i torti. Dall’inizio di questa edizione, la presenza della Baraldi al Grande Fratello è stata decisamente inconsistente. Al di là dell’uscita di dubbio gusto che Giampiero Mughini ha avuto nei suoi confronti, la 26enne non si è mai trovata al centro di alcuna dinamica rilevante.

Fiordaliso al vetriolo sui giovani del Grande Fratello: “Mirko? Se ne stesse a casa! Letizia e Paolo hanno…”

Fiordaliso non è stata più tenera con Mirko Brunetti. L’ex volto di Temptation Island è al centro di un chiacchieratissimo triangolo. Un vertice è rappresentato dalla ex Perla Vatiero, l’altro dalla più-o-meno fidanzata Greta Rossetti, la tentatrice che l’ha strappato dalle braccia della salernitana. I tira e molla, ha protestato la cantante, sono questioni di cui il reatino dovrebbe occuparsi a casa propria, invece di tediare gli spettatori del reality show.

“Ma vai a casa, ma stattene fuori – ha inveito la cantautrice – adesso è così sotto un palo, ma stai a casa e risolvi i tuoi problemi!” Anche in questo caso, le opinioni di Fiordaliso, sebbene espresse in maniera accesa, non sono dissimili da quelle del popolo dei social. Una bella fetta di utenti del web sostiene che la dinamica tra Brunetti e le sue ex sia tutto fuorché autentica e che il trio stia cavalcando la popolarità post reality delle tentazioni.

Infine, veniamo alla non-coppia più sofferta di questa edizione del Grande Fratello. Letizia Petris e Paolo Masella, da settimane, girano a vuoto attorno al loro rapporto. Il macellaio ha confidato alla romagnola di provare dei sentimenti per lei ma la fotografa, ufficialmente, è impegnata. Per dirla con le parole di Fiordaliso, ‘Lui sta lì appeso ad aspettare una che ha un fidanzatino fuori da tre mesi‘. La piacentina ha ammesso di aver perso la pazienza con la Petris e che, se le dovesse parlare ancora di Paolo, sbotterebbe.

Tenetemela lontana. Mi parla sempre delle stesse cose. Ha 25 anni, ma vivi e smettila con queste paranoie. Questa è venuta qui con uno fuori che la faceva star male già mesi fa e ora piange e si dispera. Se deve giocare che giochi e si butti.

La ‘noia’ che ha lamentato Fiordaliso in merito al comportamento dei concorrenti più giovani è tra le cause degli ascolti poco entusiasmanti del Grande Fratello 2023. Vox populi, vox Fiordaliso, potremmo affermare prendendo in prestito una celebre locuzione latina. Ad ogni modo, l’inquilina è certa che la sua sfuriata le costerà cara: “Domani in puntata mi fanno fuori tutti“.