Grande Fratello, Angelica smascherata: così sprofonda in diretta

Probabilmente la gieffina non si aspettava che sarebbe andato in onda il filmato, che la vede dare consigli sulle nomination, e il web esulta

Il reality show decide di smascherare alcuni gieffini di questo Grande Fratello, mostrando un filmato che da giorni gira sul web. Pare che così gli autori vogliano portare in diretta la verità, che Beatrice Luzzi già immaginava, ma che qualche telespettatore probabilmente non conosceva. Alfonso Signorini manda in onda una clip che mostra quanto accaduto durante la scorsa puntata, durante le nomination. Questo filmato da giorni sta facendo discutere sui social network e che va, a detta di molto, a smascherare Angelica Baraldi, che appare sempre silenziosa e poco incline alle strategie e ai litigi.

Invece, sembra proprio che la gieffina non sia estranea alle tattiche, soprattutto quando si tratta di nomination. Si parla della questione in diretta quando Alfonso sottolinea che Giampiero Mughini ha criticato Beatrice Luzzi, che aveva nominato Alex Schwazer. Stasera il giornalista afferma:

“La mia era una battutaccia come amo fare con gli amici più cari. Abbiamo risolto, ma resta il mio dispiacere da amante dello sport che un nome come Alex, a cui stanno facendo un torto mostruoso, subisca. Per me resta inconcepibile una mossa che nei confronti di Alex non sia di rispetto”

Inaspettatamente, Alex è invece d’accordo con Beatrice Luzzi, la quale ribadisce che essendo un concorrente come loro può essere nominato: “Però sono d’accordo con Bea. Io sono come tutti gli altri qui e quindi devo essere nominabile. Ringrazio Mughini, ma è giusto così”.

Ed è da questo che Alfonso prende spunto per mandare in onda la clip in cui Angelica e Paolo consigliano ad Alex di nominare Beatrice Luzzi. La Baraldi appare fortemente in difficoltà, tanto che finché non viene ‘interrogata’ da Signorini non dice nulla, come se non fosse lei la protagonista di questa clip. Angelica non ha solo consigliato ad Alex di nominare Beatrice, ma si è scagliata contro Giuseppe Garibaldi, il quale aveva preferito nominare Alex.

Il peso delle nomination su Beatrice… una motivazione dopo l'altra. Ma dietro a queste nomination ci sono consigli e "suggerimenti"? #GrandeFratello pic.twitter.com/5fiMUDA9sy — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 2, 2023

Sia lei che Paolo, stasera, giustificano il loro atteggiamento dichiarando di aver agito così perché quando un gieffino ha un problema con un coinquilino dovrebbe nominarlo e non mandare al televoto un’altra persona che potrebbe rischiare. Ma i concorrenti nella Casa avranno il diritto di scegliere chi nominare? A detta di moltissimi telespettatori, la clip andrebbe a smascherare Angelica, la quale agirebbe dietro le quinte, mostrandosi sempre sorridente e appunto angelica.

Durante la pubblicità, Beatrice trova il momento giusto per scagliarsi contro la gieffina e non solo: “Ma non ti vergogni? Fatti una vita, sempre sulle spalle mie stai a giocare. Paolo, Alex Angelica e Anita mi dovete lasciare in pace. Fatevi la vita vostra”.