Grande Fratello 15° puntata: eliminato, nominati. Alfonso imbarazza

Alfonso Signorini ha dato inizio alla 15esima puntata del Grande Fratello 2023 con i cinque concorrenti al televoto: Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares, Giuseppe Garibaldi e Valentina Modini. Ognuno di loro ha dovuto rivelare chi avrebbe voluto eliminare dal gioco. Grecia e Beatrice hanno fatto il nome di Giuseppe, mentre Giuseppe, Massimiliano e Valentina quello di Grecia. Dopo qualche battibecco, i cinque concorrenti hanno raggiunto in salotto gli altri coinquilini. Qui Alfonso ha puntato l’attenzione su Varrese e Luzzi, che hanno sviluppato una complicità inaspettata in questi giorni.

Signorini ne ha parlato con i due diretti interessati e qualche telespettatore ha ricordato un annuncio fatto, nelle scorse settimane, dallo stesso Varrese, che svelerebbe la sua strategia. Dopo di che, è stata riservata una bellissima sorpresa a Grecia Colmenares, la quale ha potuto riabbracciare suo figlio Gianfranco.

È arrivato il momento di conoscere il risultato del televoto. Alfonso ha lasciato in sospeso Giuseppe e Valentina, i quali hanno salutato i loro coinquilini e sono finiti nella Stanza a Led. Qui a rivelare il verdetto è stata Beatrice: Valentina è stata eliminata con il 9% dei voti (Beatrice 35%, Grecia 20%, Giuseppe 19%, Massimiliano 17%). Garibaldi ha tirato un sospiro di sollievo e Alfonso gli ha chiesto di dire il contenuto della lettera che aveva scritto per Beatrice.

Il gieffino calabrese ha ammesso che la Luzzi “alla fine ha tanti difetti, ma è fantastica”. Detto ciò, ha confessato che vorrebbe conoscere i suoi figli fuori, in quanto lei gli aveva assicurato che di sicuro a loro piace come personaggio. La puntata è andata avanti con un blocco dedicato a Vittorio Menozzi, il quale in questi giorni si è svelato e ha ammesso di non aver mai amato:

“Si può essere una persona buona senza amare? Con mio fratello siamo distaccati. In 20 anni non ci siamo mai amati e non capisco perché. Mi sento come se non avessi mai iniziato a vivere. […] So cosa vuol dire voler bene…”

Successivamente, Mirko Brunetti è tornato al centro della scena, in quanto nella Casa ha attirato l’attenzione delle gieffine. Il concorrente ha chiarito di non provare un particolare interesse nei confronti di Angelica, come qualcuno ha potuto pensare. “Lei è innamoratissima del suo fidanzato e io ho una situazione fuori. Non posso cambiare fidanzata in ogni programma televisivo”, ha dichiarato Brunetti.

Grande Fratello: Luzzi conferma su Butler, Signorini prende in giro Mirko

La puntata è andata avanti con Beatrice Luzzi ancora protagonista. Innanzitutto ha avuto la possibilità di confermare di aver conosciuto Gerard Butler, come aveva svelato il settimanale Chi, che aveva condiviso foto che lo ritraggono insieme diversi anni fa. “Comunque lui è sposato adesso. No, all’epoca non lo era Ci siamo conosciuti a un Festival del Cinema a Ischia. Poi è andata com’è andata… Sai come sono i fuochi rossi arancioni che poi diventano cenere?”, queste le parole di Beatrice.

Poi Signorini ha fatto notare che più volte la Luzzi ha espresso complimenti nei suoi confronti dopo averlo visto nello studio di Canale 5 la scorsa puntata. “Luzzi non te lo consento, perché Alfonso ha un legame con me”, ha ironizzato Cesara Buonamici.

Signorini ha lasciato spazio a Letizia Petris e Paolo Masella. Dopo la lettera ricevuta dal fidanzato Andrea, la gieffina ha ammesso di aver capito di voler avere delle risposte solo dalla sua testa. Inoltre, Letizia ha affermato di sentirsi più libera con Paolo. Stasera si è tornati a parlare della situazione e Beatrice Luzzi smonta la ‘coppia’. Non solo, subito dopo ha asfaltato Alex Schwazer, che durante la scorsa puntata annunciava la sua uscita dai giochi qualora non fosse uscito fuori il video che cerca da tempo.

Spazio anche per Mirko Brunetti, che ha avuto modo di parlare di Greta Rossetti e Perla Vatiero. Oggi vorrebbe stare con l’ex tentatrice, da cui però ha ribadito di non aver ricevuto risposte. Dopo di che, Alfonso gli ha chiesto di recarsi in confessionale per una sorpresa. Qui gli ha chiesto chi vorrebbe avere dentro la Casa tra le due ragazze. “Nessuna delle due”, ha risposto Mirko ridendo.

A questo punto, Signorini gli ha chiesto di lasciare il confessionale per questa sua risposta. Inizialmente Brunetti non ci credeva, ma poi ha avuto la conferma che doveva tornare in salotto. Alfonso è scoppiato poi a ridere, spiegando in studio di aver bleffato Mirko, consapevole che avrebbe dato quella risposta.

Grande Fratello 2023: chi è finito al televoto e grande gaffe di Signorini

È arrivato il momento delle nomination. Gli immuni alle nomination, scelti dagli stessi concorrenti, sono stati Anita, Ciro, Angelica, Paolo e Giampiero. Cesara Buonamici ha scelto di dare l’immunità a Grecia e Giuseppe. Al televoto sono finiti Beatrice, Alex, Fiordaliso e Giselda. Una volta terminate le nomination, Signorini ha mostrato a Letizia un messaggio appena condiviso su Instagram dal suo fidanzato Andrea. Quest’ultimo ha pubblicato un’emoticon, che la Petris ha decifrato come “il karma che gira”.

Subito dopo, Alfonso ha dovuto presentare Valentina in studio. Inizialmente, però, il conduttore ha commesso un’enorme gaffe, chiedendo: “Ma chi è questa?”. Buonamici si è imbarazzata e gli ha fatto notare che si trattava, appunto, dell’eliminata di questa sera, Valentina.