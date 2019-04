Grande Fratello 16 prima puntata, eliminato e nomination: ecco cos’è successo

Gf 16 prima puntata 8-9 aprile: eliminata Angela in una puntata scoppiettante

La prima puntata del Grande Fratello 16 è partita come ce l’aspettavamo: a differenza dei conduttori della maggior parte dei reality show di Mediaset Barbara d’Urso, pur deludendo chi si aspetta un programma fatto soltanto da sconosciuti e non da VIP o presunti tali, riesce infatti a confezionare un bel prodotto assieme ai suoi autori; i personaggi scelti hanno delle storie importanti alle spalle, hanno qualcosa da dire e la dicono anche senza problemi in quanto abituati quasi tutti alle telecamere: pensate a Mila Suarez, Jessica Mazzoli, Cristian Imparato e a tutti quelli che sono finiti al centro delle polemiche in passato e che si sono fatti più di un giro nei salotti di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Questa sera è stata eliminata ovviamente una sconosciuta, Angela, su cui fare del gossip immediatamente sarebbe stato impossibile.

Prima puntata Grande Fratello 16: buona partenza per la d’Urso

Quella dell’8-9 aprile è stata la classica prima puntata del Grande Fratello in cui vengono presentati i concorrenti e le principali novità dell’edizione, e dobbiamo dire che nel reality non ci sono stati momenti morti e che il brio della conduttrice, una stacanovista della prima ora, ha funzionato. Complici anche Cristiano Malgioglio, che ha fatto esplodere una bomba su tre presunti omosessuali della casa, e Iva Zanicchi, che invece si è resa protagonista di una gaffe super: non solo ha svelato in anticipo che la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, Serena, è stata adottata ma ha anche nominato Mara Venier in diretta. Tutto tra le risate della conduttrice, visibilmente divertita dal siparietto delle sue due spalle.

Grande Fratello puntata 8 aprile, le nomination e i nuovi concorrenti

In nomination sono finite la sensualissima Audrey e la particolarissima Erika che peraltro non vivranno con i concorrenti nella Casa ma nel Camping assieme a Daniele. Per una di loro il sogno del Gf terminerà la prossima puntata, quando vedremo entrare Alberico Lemme (senz’altro solo come ospite) e le sorelle De Andrè. Di materiale di cui parlare ce n’è tantissimo: pensate alle polemiche scatenate da Jessica Mazzoli e alle parole durissime di Mila Suarez prima di entrare nella casa. Forse sarebbe stato meglio pensare a un cast meno famoso, vista la messa in onda del Grande Fratello Vip, ma non si può negare che questo Gf sia partito col piede giusto: vedremo quale sarà il verdetto dello share.