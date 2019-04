Mila Suarez furiosa con Alex Belli e Delia Duran al Gf 16: Malgioglio sbotta

Grande Fratello 16, Mila Suarez col cuore “spezzato”

Continua tra le polemiche il Gf 16 di Barbara d’Urso: quasi tutti i concorrenti famosi della conduttrice vengono infatti da storie difficili e anche Mila Suarez è stata messa di fronte al suo passato. Ne aveva parlato proprio lei peraltro nel video di presentazione: “Entro nella casa del Grande Fratello col cuore libero ma diciamo che è ancora un po’ spezzato”. “Hai intenzione di farti una vita e se trovassi dentro un fidanzato saresti molto felice”, queste le prime parole di Barbara a Mila a cui ha raccontato che Alex e Delia dicono che non c’è stato alcun tradimento: è andato infatti in onda un filmato preso dalle trasmissioni pomeridiane della conduttrice in cui Delia sostiene che Mila sia “una ragazza un po’ bipolare, che faceva diverse scene di fronte ai suoi amici e lui si era stancato di questa cosa: ecco perché loro si sono lasciati”.

Mila Suarez stanca di Alex Belli e Delia Duran: “Non sopporto la loro voce”

“Guarda – così Mila ha commentato il video –, proprio stasera devo averli davanti a me con tutto quello che mi hanno fatto! Proprio oggi dovevo vederli! Mi ha tradito, mi ha mollato da sola, senza famiglia, senza nessuno: che coraggio hanno? Si devono vergognare per il male che mi hanno fatto. Ero felicissima di entrare ma non sopporto la loro voce”. “Sicuramente – questa la risposta di Barbara – adesso Alex e Delia ti stanno guardando: vuoi dire qualcosa a Delia?”. “Lei è proprio una donna che si deve vergognare. Non ha avuto il minimo rispetto: è una donna senza identità [forse intendeva dire dignità, ndr] e deve camminare con la testa bassa”. Barbara le ha ripetutamente chiesto se fosse sicura del tradimento di Alex e lei non ha mostrato il minimo segno di cedimento.

Alex Belli e Mila Suarez, il tradimento c’è stato? Lei ne è convinta

“Ora come ora – ha così risposto la ragazza – ci metto la faccia perché non dimenticherò mai che ho sofferto tanto. Io lo vedevo un uomo grande: oggi è così, piccolo così. Tutta la serata che sono stati insieme ero buttata in albergo senza medicine. E il giorno dopo ‘Salvami da lei, per favore!’. In tre giorni mi ha negato di andare a casa a prendere i vestiti! Tutti i lavori che dovevo fare li ha fatti fare a lei! Va bene, non siamo fatti per stare insieme, però devi avere un minimo di rispetto. Le cose che faceva con me le fa con lei: meglio perderlo che stare con un uomo come lui”.

Le critiche di Cristiano Malgioglio a Mila Suarez

Cristiano Malgioglio è intervenuto dopo un po’ cercando di capirne di più, come aveva già fatto peraltro nel corso della polemica esplosa su Jessica Mazzoli: “Posso dire qualcosa io? Scusami, molte donne si devono rassegnare. Se un uomo non è più innamorato qual è il problema?”. Mila ha dato la sua versione e ha spiegato che Alex ha conosciuto Delia subitissimo e che secondo lei invece avrebbe dovuto aspettare; la modella ha anche sottolineato che Alex l’ha contattata pure dopo aver conosciuto la Duran e che quindi “metteva due piedi dentro a una scarpa e non è giusto così”. Staremo a vedere come risponderà, se lo farà, Alex Belli e quale sarà la sua versione, perché siamo sicuri che in questa settimana se ne parlerà parecchio. Vi terremo aggiornati!