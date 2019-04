Cristiano Malgioglio: “Ci sono tre gay al Grande Fratello 16”

Grande Fratello 16, per Cristiano Malgioglio tre gay nella casa

Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo: con una sola frase Cristiano Malgioglio è stato in grado di creare scompiglio tra i fan del Grande Fratello 16 parlando di tre presunti concorrenti gay nel reality show di Barbara d’Urso. Ai fini del gioco conta poco sapere se un concorrente sia omosessuale oppure eterosessuale, così come nella vita di tutti i giorni, ma la curiosità è tanta e la stessa Barbara ha mostrato stupore quando ha sentito parlare Malglioglio, subito invitato da Iva Zanicchi a non fare i nomi e a lasciare ai concorrenti il tempo di fare coming-out, qualora lo volessero davvero.

Malgioglio sorprende tutti: chi sono i tre gay del Gf 16?

Cristiano in realtà non ha mai voluto fare i nomi ma ha semplicemente lanciato la bomba senza dire altro: incalzato da Barbara in effetti non ha dato altri dettagli e ha spiegato che si tratta di una questione di… “fiuto”! Il cosiddetto gay radar insomma che inizia a funzionare quando un omosessuale o un tipo particolarmente gay friendly vede altri gay. Barbara ha detto di immaginare chi sia uno dei ragazzi ma si è mostrata spiazzata in merito all’altro nome: all’inizio Malgioglio infatti ha parlato di due gay e solo dopo la pubblicità ha detto che gli omosessuali in realtà sono tre, anzi “tre e mezzo” e non due. Tutto poi è finito a tarallucci e vino, ed è stato rimandato alle prossime puntate del reality.

Gf 16, i pettegolezzi dopo le polemiche

Puntate che saranno ricchissime di colpi di scena e di polemiche, visto che l’inizio del programma di Barbara è stato scoppiettante: pensate soltanto alle polemiche che hanno coinvolto Jessica Mazzoli oppure al duro sfogo di Mila Suarez che ha usato parole fortissime contro Alex Belli. Ce ne sono insomma di argomenti caldissimi da trattare e chissà che questi tre concorrenti, ammesso che siano gay davvero, non decidano di fare coming-out nel corso del reality. Vi siete fatti un’idea?