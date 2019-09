Giulia Salemi, il dopo Francesco Monte: amore e lavoro

Giulia Salemi, il dopo Francesco Monte tra amore e lavoro

Periodo d’oro sotto tutti i punti di vista per Giulia Salemi. Ad affermarlo è stata lei stessa pochi giorni fa, subito dopo la sfilata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. La storia con Francesco Monte che tanto l’ha fatta penare sembra ormai un lontano ricordo. Oggi la vita le sorride più di ieri. Braccata continuamente dal gossip, l’italo-persiana si divincola come un’anguilla ed è tutta testa e cuore proiettata verso il futuro. Tanti nuovi progetti lavorativi in cantiere, ha sussurrato più volte alle migliaia di fan che la seguono su Instagram. Certo anche il presente non è niente male, visto che è reduce da una sfilza di collaborazioni con diversi marchi, nonché dall’avventura a Miss Italia dove è stata protagonista in veste di giurata. E l’amore? Anche lì pare muoversi qualcosa…

Miss Italia, Giulia e Alessandro Greco: scintille

Giulia ‘power’ è sempre più star del web e in tv. Le sue apparizioni sul piccolo schermo iniziano a essere tante e chissà se prima o poi riuscirà a coronare uno dei suoi sogni, cioè quello di condurre o far da spalla a qualche conduttore. Intanto prosegue la ‘gavetta’, tra un’ospitata e l’altra. L’ultima a Miss Italia non è certo passata inosservata, anche perché il ‘padrone di casa’ Alessandro Greco l’ha richiamata in diverse occasioni provocando il malcontento delle sue ‘bimbe’ Instagram, che hanno attaccato il conduttore. La Salemi stessa si è tolta qualche sassolino dalle scarpe il giorno successivo, con un post social assai eloquente. Piccoli inconvenienti del mestiere. Tralasciando le faccende professionali, nelle ultime settimane si è pure molto parlato di presunti flirt in cui si sarebbe lanciata.

Giulia e Marco Ferri, come stanno le cose? Francesco Monte e Isabella sempre più in love

In estate sono stati due i flirt rumorosi che le hanno attribuito. Uno con l’ex tronista Marco Cartasegna, l’altro quello con il modello Marco Ferri. Il primo è stato smentito dalla diretta interessata, mentre sul secondo è calato il silenzio. Si sussurra che nessuno dei due voglia ufficializzare questo rapporto anzitempo: molto probabilmente è perché la liaison è da poco cominciata e si vuole andare con i piedi di piombo. Al momento però solo gossip e nulla più. Al contrario di Francesco Monte che la nuova fiamma l’ha già trovata da un po’ di tempo, uscendo allo scoperto. Lei è Isabella De Candia, magnifica modella. Auguri!