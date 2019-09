Alessandro Greco, Giulia Salemi attacca dopo Miss Italia: il duro sfogo

Miss Italia 2019, Giulia Salemi scrive ai fan dopo l’evento

Giulia Salemi è molto soddisfatta della sua partecipazione a Miss Italia 2019 e bisogna dire che se l’è cavata egregiamente in un palco tutt’altro che semplice, data l’importanza dell’evento e il suo impatto sul pubblico. L’ex di Francesco Monte è riuscita a non mostrare l’imbarazzo che sicuramente c’era e, com’era nelle sue intenzioni, è stata in grado di apparire come amica delle aspiranti Miss e non come una delle tante conduttrici scelte solo per portare a termine dignitosamente la serata. Dopo l’evento Giulia non ha avuto tempo per scrivere subito ai fan e lo ha fatto in tutta tranquillità adesso con un lungo post su Instagram, con cui ha voluto togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa.

Giulia contro Alessandro Greco: “Miei messaggi interrotti senza alcun motivo”

Tutti avrete notato in effetti che la Salemi è stata più volte bacchettata, seppur simpaticamente, da Alessandro Greco che in alcuni casi l’ha anche invitata a non dilungarsi troppo. “Ho cercato – queste alcune delle parole della Salemi su Instagram – di trasmettere forza, positività, grinta e determinazione alle ragazze… Anche se spesso – qui Giulia non fa il nome di Greco ma il riferimento è palese – i miei messaggi venivano interrotti senza alcun motivo, venivano dal mio cuore ed erano dedicati a tutte le ragazze che sono state eliminate perché so bene come ci si sente in quel momento dove senti di avere ‘perso’ ma comunque spero di essere arrivata (oltre al power – qui un altro riferimento a Greco che aveva scherzato sul suo linguaggio – c’è molto ma molto di più)”. I toni di Giulia poi sono cambiati.

La soddisfazione di Giulia dopo Miss Italia 2019

“Sono comunque molto felice – così ha infatti concluso la figlia di Fariba Tehrani – perché mi state scrivendo cose bellissime e avete capito e centrato il punto di ciò che volevo esprimere”. Bando alle polemiche dunque e godiamoci quello che di bello è accaduto! Dubitiamo tra l’altro che Alessandro Greco risponderà al chiaro attacco della Salemi perché significherebbe soltanto dare un brutto spettacolo dopo un evento che è riuscito a fare anche dei buoni ascolti contro ogni pronostico.

Le ultime news su Giulia e l’appoggio dei follower

Di certo neanche alle fan di Giulia è andato giù il trattamento che le è stato riservato in alcuni momenti. “Ma poi – scrive ad esempio Serena – che senso ha dare la parola per poi toglierla dopo due secondi?”. “Il tuo messaggio – scrive invece Martina – è arrivato forte e chiaro”. E questi sono solo alcuni dei commenti di sostengo all’ex gieffina che in effetti ha dato il massimo e non poteva che replicare di conseguenza con le parole che ha usato. Vedremo a questo punto se ci saranno degli aggiornamenti.