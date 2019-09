Giulia Salemi a Miss Italia, Alessandro Greco la riprende: “Non andare sempre per conto tuo”

Annunciata solo nelle ultime ore, anche Giulia Salemi è sbarcata nella giuria di Miss Italia. La ragazza power, infatti, dopo aver calcato il red carpet di Venezia, si è spostata nella vicina Jesolo per prendere parte al celebre concorso di bellezza. Durante l’evento non è però mancata una punzecchiatura del padrone di casa, Alessandro Greco. Motivo? L’ex di Francesco Monte, in un simpatico intervento, ha utilizzato due paroline inglesi: una è il suo marchio di fabbrica, “Power”, l’altra “Focus”. Sulla questione il conduttore ha voluto riprendere tra il serio e il faceto la giovane influencer.

“Focus? Power? Ma questa è Miss Italia 80”.

Chiamata in causa sulle ragazze, Giulia si è espressa con una frase molto social: “Sono focus su queste ragazze che sono veramente power”. Greco a questo punto ha alzato un poco il sopracciglio. “Focus? Power? Ma questa è Miss Italia 80″. Insomma il presentatore ha voluto dire alla ragazza che la kermesse di bellezza è un Made in Italy doc. Altrimenti detto, in maniera sottesa, ha fatto capire di usare un linguaggio un poco diverso. Il tutto però si è svolto in modo molto soft, simpatico. E infatti Giulia ha fatto affiorare il suo largo e dolce sorriso. Piccola gaffe presto rientrata. Tuttavia, la Salemi ha fatto ancora un paio di interventi dilungandosi un poco troppo secondo il conduttore che l’ha bacchettata: “Non andare sempre per conto tuo”.

L’intervista di Eleonora Daniele e i problemi di regia a Miss Italia

Lungo la serata c’è stata anche l’intervista fatta da Eleonora Daniele a Vera, la madre di Giordana, la ragazza uccisa con 48 coltellate dall’ex convivente. Il momento ‘duro’ è stato accolto dal pubblico in maniera agrodolce: alcuni lo hanno apprezzato, altri lo hanno trovato fuori luogo. Invece tutti d’accordo, almeno stando ai commenti su Twitter, della poca attenzione della regia televisiva. Durante lo show è davvero fioccato di tutto sul web. Qualcuno addirittura ha dato dell’ubriaco al regista. Forse si è un po’ esagerato.