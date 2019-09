Regia Miss Italia 2019 sotto accusa: il pubblico in rivolta

Miss Italia 2019, la regia sotto accusa. Il pubblico si lamenta sui social

L’80 esima edizione di Miss Italia sta diventando un caso mediatico. Dopo il cambio di rete (con il passaggio da La7 a Rai1) e le varie notizie uscite negli ultimi giorni sulle partecipanti, sulla giuria e la presenza di ex Miss definite dal conduttore, Alessandro Greco, come “la nazionale di bellezza italiana“; a finire sotto accusa è la regia del concorso di bellezza, molti sono i commenti degli utenti del web che si sono scagliati contro le riprese ed alcune scelte da parte della regia. Molti infatti hanno spiegato come non si riescano a vedere bene le Miss, e non si riesca dunque a capire ed apprezzare la loro bellezza.

Regia di Miss Italia: i commenti del web contro le inquadrature

Si sa, i social sono divenuti una vera e proprio arma ai giorni d’oggi. Per questo quando vanno in onda importanti eventi o show tanto attesi, Twitter, Facebook e Instagram sono sempre fonte di commenti e polemiche senza fine. Una di queste potrebbe essere quella relativa alla regia di Miss Italia. Molti utenti di Twitter, nel particolare, hanno giudicato negativamente le inquadrature: “Tre ore a parlare di stupidaggini, quando c’è da inquadrare le ragazze tutto fatto in fretta e furia“, dice qualcuno. Altri invece commentano: “Ma in regia hanno bevuto?“, “Per me lo stacco sulle ragazze è troppo veloce, vince chi ha più parenti a casa a votarla“, “No, ma belle queste inquadrature!“.

Miss Italia 2019: tra gossip e prime polemiche

Il pubblico è un grande giudice, ed è quello che è successo durante la finale per Eleonora Daniele. L’intervento della conduttrice di Storie Italiane ha diviso il pubblico, scatenando ancora una volta i commenti del web. L’argomento è stato la violenza sulle donne che è risultato per molti fuori luogo, anche se è sempre importante parlarne.