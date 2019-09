Eleonora Daniele, Miss Italia: l’intervista divide il pubblico

Miss Italia 2019, l’intervento di Eleonora Daniele contro la violenza sulle donne. La storia di Giordana

Miss Italia non è solo un concorso di bellezza. Durante la finale di venerdì 6 settembre, Alessandro Greco e l’intera trasmissione ha voluto dire categoricamente no alla violenza sulle donne, grazie soprattutto all’intervento di Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane si occupa ormai da anni di storie di violenza e femminicidi; tante le storie di donne uccise dai loro compagni, mariti o semplicemente spasimanti ricordate dalla Daniele all’interno delle sue trasmissioni. Anche in occasione di Miss Italia, la presentatrice è stata protagonista di un breve quanto forte momento che ha fatto conoscere al pubblico la storia di Giordana, la ragazza aveva solo 20 anni quando il suo ex convivente l’ha uccisa con 48 coltellate. La ragazza ha lasciato una figlia che ora vive insieme alla nonna, presente in studio emozionatissima.

Eleonora Daniele e la storia di Giordana: le parole della mamma

Giordana aveva solo 20 anni quando Luca, suo ex convivente, l’ha uccisa con 48 coltellate. La Corte d’assise d’appello ha confermato la condanna a 30 anni per il giovane. La mamma della ragazza è intervenuta in uno spazio all’interno della finale di Miss Italia. “La violenza è un problema culturale“, ha detto la signora Vera alla presenza di Eleonora Daniele, “Ai nostri figli maschi insegniamo la forza, come la forza di potere, alcuni di loro vedono la donna come un oggetto. Questo è quello che è accaduto a mia figlia. Raccontare la storia di mia figlia mi dà la forza per sopravvivere, a 16 anni aveva trovato l’amore che amore non era. Lui è stato condannato a 30 anni non in via definitiva, L’ultimo grado di giudizio arriverà a novembre, spero che confermino i 30 anni“.

L’intervista divide il pubblico: non tutti hanno capito

Un argomento davvero importante da affrontare quello della violenza sulle donne, ecco perché il pubblico si è diviso tra chi ha compreso il motivo di tale intervento e chi, invece, lo ha trovato fuori luogo. Tanti i commenti degli utenti su Twitter.