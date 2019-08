Eleonora Daniele, matrimonio con Giulio Tassoni: “Insolito!”

Particolare matrimonio di Eleonora Daniele: la confessione della conduttrice di Storie Italiane

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni convoleranno a nozze. La conduttrice di Storie Italiane è davvero convinta del passo che sta per compiere: il suo futuro marito le ha cambiato in meglio la vita e spera che, con lui, possano diventare presto genitori. Al settimanale Chi ha rivelato di aver scoperto un istinto di maternità che prima non aveva e, non a caso, al suo matrimonio ci saranno un sacco di bambini. Sarà un evento che, come lo ha definito lei stessa, “insolito”: non vuole che sia perfetto, ma indimenticabile, anche con quegli imprevisti che rendono il tutto ancora più speciale.

L’emozione delle nozze: la Daniele racconta com’è stato provare l’abito da sposa

Su Chi, Eleonora Daniele ha spiegato quando ha realizzato che si sarebbe dovuta sposare: “Mentre provavo l’abito da sposa: mi trattenevo, poi le amiche che erano con me si sono commosse e a quel punto sono crollata: ‘Sta succedendo davvero’, ho pensato. Sognavo l’abito da principessa, poi da sirena e adesso ritorno bambina. Ero partita con un’idea, poi ho scelto l’opposto: è un abito particolare, che mi rappresenta”. La prima a sapere delle sue nozze? Lei: “Mia mamma Iva. Con lei ho un rapporto speciale, è la mia confidente. In questi giorni è persino più ansiosa di me: dopo tutta la sofferenza che ha vissuto, sono felice di regalarle un momento di felicità”.

Dettagli nozze Eleonora Daniele

Ha deciso di realizzare un matrimonio atipico: “Alla wedding planner Sanda Pandza ho chiesto una festa piena di musica, buon cibo, ma divertente e insolita: non amo che sia tutto perfetto, amo sparigliare i giochi. Ci saranno molti invitati e tanti bimbi”. E il viaggio di nozze? La Daniele sarà occupata con Storie Italiane, ma la luna di miele verrà semplicemente spostata: “La rimandiamo alla prossima estate: vorrei che fosse un lungo viaggio in Thailandia. Tra qualche giorno faremo una fuga all’estero per il mio compleanno”.