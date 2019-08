Giulia Salemi, tutta la verità sul legame con Marco Cartasegna: il post

Giulia Salemi, arriva tutta la verità sul legame con Marco Cartasegna: il post dell’ex di Monte

Nelle scorse ore il gossip attorno a Giulia Salemi è tornato ad accendersi, sussurrando di un possibile flirt in corso tra lei e Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne. A far drizzare le antenne della cronaca rosa sono stati alcuni like e alcuni commenti piazzati dal giovane su Instagram a favore della ragazza power, nonché il fatto che entrambi stessero frequentando gli stessi posti in Sardegna, località in cui stanno trascorrendo le vacanze estive. Il vociferare è giunto fino all’orecchio di Giulia che ha voluto chiarire quali siano i reali legami esistenti con Cartasegna.

“Marco è mio amico da anni”. Nessuna storia tra l’ex gieffina e l’ex tronista

“Io sono davvero scioccata dalla vostra immaginazione e soprattutto dalla vostra bravura nell’identificare una persona in una foto di spalle” scrive Giulia a chi, su Instagram, ha teorizzato che in uno scatto fosse in compagnia di Cartasegna. “Quel ragazzo non è Marco e quella ragazza non è sua sorella. Ero a cena con degli amici, come ogni persona normale in vacanza fa.” A questo punto l’ex di Francesco Monte chiarisce in che rapporti è con il ragazzo milanese: “Marco è mio amico da anni ed è in vacanza in Sardegna come mezzo mondo. Capisco che è estate e che sogniamo tutti l’amore, ma non potete pensare che ogni persona con cui parlo o scherzo possa essere mio fidanzato; è estate ho tanti amici, frequento tanti posti e se ogni amico mi vale come flirt ora di settembre ne avrò avuti più di 50”.

Francesco Monte fa piazza pulita delle foto di Giulia Salemi, ma lascia in bella vista quelle con Paola Di Benedetto

Altra vicenda delle ultime ore che ha visto indirettamente coinvolta Giulia, è stata quella della sparizione delle sue foto dalla bacheca Instagram di Francesco Monte. Il pugliese ha deciso di togliere tutti gli scatti che lo ritraevano con l’italo-persiana, anche se ha lasciato in bella vista quelli che lo vedono al fianco di Paola Di Benedetto, altra sua ex fiamma. Il gesto gli ha attirato diverse critiche da parte delle fan della Salemi.