Giulia Salemi e Marco Cartasegna si frequentano? Gli indizi, il gossip

Giulia Salemi e Marco Cartasegna si frequentano in gran segreto? Gli indizi fanno impazzare il gossip sull’ex tronista e l’ex di Monte

Il gossip corre e mormora di una frequentazione molto interessante, quella cioè che potrebbe coinvolgere Marco Cartasegna e Giulia Salemi. Lo spiffero lo ha lanciato il blog Il Vicolo delle News che, unendo dei fili tra presente e passato, non esclude che tra i due giovani possa essere sbocciato qualcosa. Se così fosse, dopo Francesco Monte, vorrebbe dire che l’italo-persiana avrebbe trovato conforto nelle braccia di un altro ex tronista di Uomini e Donne. Ma da dove giunge il vociferio che il milanese e l’ex gieffina sarebbero complici? Dalla Sardegna, luogo in cui si trovano entrambi, proprio in questi giorni, per passare delle spensierate vacanze estive.

Marco e Giulia in Sardegna nei pressi di Porto Cervo: è in corso una frequentazione?

“È giunto finalmente il momento per Giulia Salemi di buttarsi alle spalle la triste fine della sua storia con Francesco Monte e riprovare ad essere felice tra le braccia di un altro uomo? Così sembrerebbe!”, scrive il Vicolo delle News che poi fa notare che tempo addietro Cartasegna aveva diverse volte commentato molto piacevolmente i post Instagram della modella ‘power’. Non erano nemmeno mancati diversi like. Tutti movimenti che sono stati rimossi in seguito, forse per placare le voci del gossip che ora sono tornate a rumoreggiare. Motivo? In questo momento sia Marco che Giulia si trovano in Sardegna a Cala di Volpe, nota località nei pressi di Porto Cervo. Ed entrambi frequentano gli stessi luoghi. Lo si evince dalle Stories Instagram postate da Marco e da Alberto, l’amico con cui la Salemi sta trascorrendo le ferie.

Francesco Monte dopo Giulia Salemi nelle braccia di Isabella tra mille polemiche

Se il gossip trovasse conferma significherebbe che Giulia avrebbe del tutto archiviato la delusione sentimentale seguita al naufragio della love story con Francesco Monte, che nel frattempo, tra mille polemiche, si è già consolato nelle braccia della modella Isabella De Candia.