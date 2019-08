Monte e Isabella, la dolce dedica di lei e riferimenti al presunto tradimento

Francesco Monte dopo Giulia Salemi: è davvero amore con Isabella De Candia

Francesco Monte non si nasconde con Isabella De Candia, la nuova fidanzata della quale sembra sia innamoratissimo. La rottura con Giulia Salemi fa ancora parlare e mentre la bella persiana si vocifera possa arrivare a sedere sul trono di Uomini e Donne, Francesco trascorre l’estate con la sua Isadeca. La modella ha condiviso sul suo profilo Instagram una dolce dedica alla sua metà, parlando di amore e di sentimenti forti. La reazione di Monte (prossimo ad approdare a Tale e Quale Show) non è tardata ad arrivare. Lui è un uomo di poche parole e ha preferito per questo rispondere a Isabella con un cuore, nulla di più semplice. In poco tempo, il post ha conquistato tantissimi like e numerosi commenti, tutti a sostegno della coppia, soprattutto dopo le innumerevoli voci sul presunto tradimento che Monte avrebbe fatto ai danni della Salemi e proprio con Isabella.

Monte e Isabella: il dolce post e la dedica di lei

“La verità a volte è più semplice di quello che si crede. Due persone LIBERE si incontrano, si piacciono, si innamorano e decidono di viversi naturalmente, con amore“, queste le parole di Isabella con un certo riferimento alle voci sempre più insistenti sul tradimento a Giulia Salemi. Nelle scorse settimane, infatti, si vociferava che l’ex tronista avesse iniziato a frequentarsi con la modella pugliese quando era ancora insieme a Giulia. Niente di più falso, tanto che, a suo modo, anche la De Candia ha voluto smentire. Nel post condiviso su Instagram ha voluto sottolineare (aiutata dal maiuscolo) che lei e Francesco erano persone libere, single quando si sono incontrati e innamorati. E chi parla lo fa senza cognizione di causa.

Francesco Monte e la nuova prova lavorativa: sarà nel cast di Tale e Quale Show

A settembre potremmo vedere Francesco Monte a Tale e Quale Show. Nella nuova veste di cantante ed imitatore, Monte dovrà vedersela con avversari temutissimi come Eva Grimaldi, Flora Canto, Jessica Morlacchi, Gigi e Ross, per citarne alcuni.